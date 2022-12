France-Angleterre: "C’est le meilleur joueur du monde", les Anglais redoutent déjà Mbappé

Après sa victoire face au Sénégal, ce dimanche à la Coupe du monde 2022 (3-0), l’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale, où elle affrontera l’équipe de France samedi au Qatar (20h). Et les Three Lions appréhendent déjà leur confrontation avec Kylian Mbappé, stratosphérique depuis le début de la compétition.

Il semble né pour briller en Coupe du monde. Depuis son arrivée au Qatar, Kylian Mbappé enchaîne les prestations époustouflantes avec l’équipe de France. L’attaquant du PSG a encore ébloui la planète lors de la victoire face à la Pologne, ce dimanche en huitième de finale (3-1). Avec une passe décisive pour Olivier Giroud, qui battu le record de buts historique de Thierry Henry, et un doublé retentissant, le crack de Bondy a terrassé les partenaires de Robert Lewandowski. De quoi prendre la tête du classement des buteurs de la compétition avec cinq réalisations.

"Le joueur du tournoi jusqu’à présent"

Une performance suivie de près par les joueurs de l’équipe d’Angleterre. Quelques heures après les Bleus, les Three Lions ont également décroché leur qualification en surclassant le Sénégal (3-0). Ils ont désormais rendez-vous avec les champions du monde, samedi à Al-Khor (20h), pour un quart de finale de gala. Avec l’objectif de contenir Kylian Mbappé.

"Ça a été le joueur du tournoi jusqu’à présent, a reconnu Phil Foden sur TF1. Ça va être un gros match contre la France. On va essayer de tout donner pour passer. Ça va être un grand défi pour nous et dans un bon jour, on peut le faire." Jude Bellingham, étincelant depuis le début du Mondial, se méfie lui aussi du n°10 des Bleus et son état de forme éblouissant. "C’est probablement le meilleur joueur du monde actuellement, avec deux ou trois autres, a confié le milieu de terrain de Dortmund à beIN SPORTS. Il y a tellement de talent dans cette équipe de France. On est impatients de les affronter. On veut se mesurer à ce genre d’équipes. Je pense que ce sera un grand match."

"Mbappé est un joueur de classe mondiale"

Gareth Southgate a maintenant une petite semaine pour trouver comment freiner Kylian Mbappé. Si c’est possible. "C’est évidemment un joueur de classe mondiale, qui a déjà montré de quoi il est capable dans ce tournoi et d'autres tournois, a déclaré le sélectionneur anglais. C'est un joueur formidable mais on connait aussi très bien Olivier Giroud. Ils ont aussi de très bon milieux. Partout où on regarde, ils ont un réservoir de joueurs très important à tous les postes. Ce sera un vrai test qu'on attend, un grand défi pour notre équipe."

Un défi attendu avec excitation par Harry Kane, le meilleur buteur du Mondial 2018, qui a débloqué son compteur au Qatar face aux Sénégalais. "On va devoir être concentrés. Ce sera un match difficile, a estimé l’avant-centre de Tottenham, interrogé sur beIN Sports. Ils sont champions du monde. Ce sera une grande bataille. On va essayer de bien récupérer afin d’être prêts pour ce match".