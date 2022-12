France-Pologne: "Maintenant on n'en parle plus", le soulagement de Giroud après son record

Olivier Giroud s'est hissé au sommet des buteurs de l'équipe de France dimanche, en marquant lors de la qualification des Bleus contre la Pologne (3-1), en huitième de finale de la Coupe du monde. Le voici à 52 buts sous le maillot siglé du coq, devant Thierry Henry.

Derrière le maître-artificier Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, Olivier Giroud (36 ans) a été le premier à dégainer contre la Pologne (3-1), inscrivant sur un service de l’attaquant parisien un 52e but historique sous le maillot de l’équipe de France, dont il est désormais le meilleur buteur, devant Thierry Henry. Olivier Giroud a confié avoir ressenti "énormément de joie" et une forme de soulagement, aussi.

"Très fort dans sa tête", salue Deschamps

"Comme ça on n’en parle plus", a-t-il souri en zone mixte. "J’espère que chaque but aidera l’équipe à aller le plus loin possible dans la compétition. Mais c’est vrai qu’il y avait beaucoup de gens qui me disaient: 'alors, c’est pour aujourd’hui ?' Je n’avais pas eu l’opportunité contre le Danemark. Je n’ai pas joué contre la Tunisie. Voilà, c’est une très bonne chose."

Le phénix Giroud renaît de ses cendres au Qatar. Il y a peu, sa présence au Mondial était loin d’être certaine. Redevenu titulaire avec la blessure de Karim Benzema, Giroud a déjà inscrit trois buts alors qu’il n’en avait pas inscrit un seul lors du titre en Russie quatre ans plus tôt, s’attirant tout un florilège de critiques au sortir du triomphe des Bleus, certains analystes questionnant sa place dans l’histoire des Bleus, ainsi que la pertinence de sa présence en tant que titulaire dans une grande compétition.

"Il a très souvent été critiqué, décrié", mais il est "très fort dans sa tête", l'a salué Didier Deschamps. "Ce n'est pas un record anodin, (...) même si c'est fort probable qu'il y en a un qui n'est pas loin qui pourra le battre", a glissé le sélectionneur dans un sourire, Mbappé à ses côtés. Le prodige de Bondy a délivré une passe parfaitement dosée à Giroud, mis sur orbite pour conclure d’une frappe décroisée du gauche et inscrit ce 52e but, célébré en mimant un cinq et un deux avec ses doigts.