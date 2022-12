France-Argentine: l’impressionnante stat de Kolo Muani en finale de Coupe du monde

Entré en jeu en fin de première période face à l’Argentine dimanche au stade de Lusail, l’attaquant des Bleus Randal Kolo Muani est le joueur qui a remporté le plus de duels en finale de Coupe du monde depuis l’Italien Gennaro Gattuso en 2006.

Son entrée a boosté les Bleus. Amorphes et inoffensifs durant une grande partie de la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine (3-3, 4 tab à 2), les joueurs de l’équipe de France ont réussi à revenir dans le match grâce notamment à la grinta de l’ancien Nantais Randal Kolo Muani. Dans tous les bons coups, le joueur de Stuttgart a affiché l’état d’esprit qu’il faut avoir dans un tel rendez-vous, ce qui n'était clairement pas le cas de tous les Bleus au stade de Lusail. La preuve en chiffres. Selon Opta, RKM a remporté 13 duels face aux Argentins, soit au moins quatre duels gagnants de plus que n’importe quel autre joueur sur la pelouse.

Sur les traces de Gennaro Gattuso

Une stat impressionnante pour un attaquant mais surtout pour un joueur qui a fait son entrée à la 41eme minute. Une statistique historique aussi puisqu’il faut remonter à 2006 lors du choc entre la France et l’Italie pour trouver un joueur ayant remporté plus de duels en finale de Coupe du monde. Il s’agit du légendaire milieu de terrain de la Nazionale Gennaro Gattuso qui avait remporté 17 duels face à Zinédine Zidane &co.