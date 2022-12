France-Argentine: le boulet de canon d'Agüero à l'entraînement

Retraité depuis un an, Sergio Agüero s'est distingué à l'entraînement de l'Argentine, jeudi à Doha, avec une belle frappe lourde.

Très exactement un an après son départ à la retraite, le "Kun" a toujours le sens du but. À trois jours de la finale de la Coupe du monde au Qatar, Sergio Agüero a exceptionnellement participé jeudi à la séance d'entraînement de l'Argentine. Habillé comme ses coéquipiers avec la tenue officielle, l'ancien attaquant de 34 ans a touché la balle. Et il est même parvenu à envoyer un joli boulet de canon avec une frappe à l'entrée de la surface, comme le montre une story Instagram de Nicolas Otamendi.

Au Qatar depuis le début du tournoi

La présence de Sergio Agüero à l'entraînement semble donc signifier que ses relations avec la fédération argentine se sont quelque peu apaisées. En novembre, juste après le début de la Coupe du monde, l'ancienne gloire de Manchester City avait pesté parce qu'il n'avait pas encore été autorisé à rendre visite à ses coéquipiers de la sélection. "S'ils ne veulent pas que j'y aille, qu'ils me le disent en face", avait-il râlé.

Sergio Agüero a dû stopper sa carrière de footballeur en décembre 2021, alors qu'il venait de rejoindre le FC Barcelone. La faute à un trouble du rythme cardiaque qui a été détecté après une douleur au coeur ressentie lors d'un match de championnat espagnol.