France-Argentine: les larmes de Scaloni pour ses joueurs avant la finale

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni n’a pu contenir son émotion après la conférence de presse,samedi, alors qu’il répondait aux questions des médias argentins, à la veille de la finale contre la France (dimanche à 16h) à la Coupe du monde.

Annoncée comme l’une des grandes favorites à la victoire finale pour la dernière de Lionel Messi, un statut qu’elle devait surtout au début de saison étincelant de la Pulga, l’Argentine évolue sur un fil depuis la défaite initiale contre l'Arabie Saoudite (1-2). L'Albiceleste n’a joué que des matches couperets dans ce Mondia depuis ce revers surprise. Elle aurait pu quitter le tournoi après seulement deux matches.

Quand Lionel Messi a marqué ce but libérateur face au Mexique, la tension était telle que Pablo Aimar, adjoint de Lionel Scaloni, a fondu en larmes sur le banc de touche. La séquence résumait assez bien la relation passionnée et parfois démesurée qu'entretiennent les Argentins avec leur équipe et le football, mais également la pression folle qui pèse sur les épaules de ses joueurs dans cette Coupe du monde 2022.

"Aux joueurs, je ne peux que dire merci"

Lionel Scaloni prônait la mesure après avoir vu son adjoint s’écrouler de cette façon, exhortant les Argentins à relativiser la portée d'un éventuel échec. Le débordement d’émotions, très peu pour lui. Sauf que l’émotion l’a rattrapé, lui aussi, dans le tournoi. Samedi encore, à quelques heures de la finale, et alors que la tension monte à mesure que l’on se rapproche de l’événement (le coup d'envoi de la finale est prévu à 16h dimanche), des larmes ont coulé de ses yeux lorsque les journalistes lui ont demandé s’il avait un mot à adresser à ses joueurs avant la rencontre.

"Aux joueurs, je ne peux que dire merci, a-t-il déclaré aux média argentins après la conférence de presse de veille de match. Je suis très ému car ils ont tout donné. Espérons que nous pourrons être récompensés de tout cela demain. Et si ce n'est pas le cas, qu'ils soient tous fiers. C'est un moment à savourer. Je l'apprécie. À ma façon, mais j'en profite." Nommé à la tête de la sélection en 2018 après le règne de Jorge Sampaoli, Scaloni peut, trois ans plus tard, envisager d'ajouter une Coupe du monde à la Copa America remportée en 2021.

"Je me sens enthousiaste, ce sont de beaux moments, dont il faut profiter, même aux portes d'une finale. L'important, c'est le chemin que nous avons parcouru, le plaisir que nous avons pris avec ces joueurs, en profiter avec notre famille... Je suis convaincu que quand on prend du plaisir, les choses ont un tout autre goût et se vivent différemment. Nous abordons un grand match mais jusqu'au coup d'envoi il faut savourer, ces moments resteront dans l'histoire et dans nos têtes."