France-Argentine: le geste touchant du fils de Lionel Messi avant la finale

A la veille de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine, Antonela Roccuzzo, la femme de Lionel Messi a posté sur Instagram les paroles de "Muchachos", l’hymne de l’Albiceleste, écrites par Thiago Messi, le fils aîné de la Pulga.

Si Lionel Messi n’aura pas besoin de chercher de la motivation avant d’affronter l’équipe de France en finale de la Coupe du monde, dimanche au stade de Lusail (16h), toutes les bonnes ondes sont bonnes à prendre. Pour entrer dans l’histoire et remporter, enfin, le seul trophée qui manque à son immense carrière, la Pulga pourra compter sur le soutien de sa famille. Depuis le début du Mondial au Qatar, sa compagne, Antonela Roccuzzo, et ses trois enfants sont dans les tribunes pour soutenir le numéro 10 de l’Albiceleste.

>> En direct : toutes les infos avant la finale France-Argentine

Les paroles de la chanson "Muchachos" écrites par Thiago Messi © @Instagram

Antonela Roccuzzo touchée

Avant la dernière marche, Thiago Messi, l’aîné de la fratrie (10 ans), sera à fond et hurlera probablement "Muchachos" dans les tribunes. Cette chanson du groupe pop argentin "La Mosca" dont les paroles ont été changées par les supporters depuis le triomphe de l'Argentine en Copa America (voir ci-dessous) est devenue l’hymne de tout un peuple. Il a même été repris par les joueurs de Lionel Scaloni dans le vestiaire après leurs victoires. Preuve de la grande passion et de la ferveur de Thiago Messi pour cet événement, le fils du joueur du PSG a soigneusement écrit au crayon les paroles de "Muchachos" dans ce qui ressemble à un carnet à spirales. Touchée, sa maman, Antonela Roccuzzo, a posté une photo de ce carnet dans une Story Instagram. Une publication qui n’a pas dû échapper à l’idole de tous les Argentins…

Les paroles en espagnol / Les paroles traduites en français



En Argentina nací / Je suis né en Argentine

Tierra del Diego y Lionel / Terre de Diego et Lionel

De los pibes de Malvinas / Et des enfants des Malouines

Que jamás olvidaré / Que je n’oublierai jamais



No te lo puedo explicar / Je ne peux pas te l’expliquer

Porque no vas a entender / Car tu ne vas pas le comprendre

Las finales que perdimos / Les finales que l’on a perdues

Cuantos años la lloré / Je les ai pleurées tant d’années



Pero eso se terminó / Mais ça, c’est terminé

Porque en el Maracaná / Car au Maracana (Copa America 2021, ndlr)

La final con los brazucas / La finale contre les "Brazucas" (Brésiliens, en langage familier)

La volvió a ganar papá / C’est à nouveau "papa" qui l’a gagnée



Muchachos / Les garçons

Ahora nos volvimos a ilusionar / On a retrouvé la foi

Quiero ganar la tercera / Je veux gagner la troisième

Quiero ser campeón mundial / Je veux être champion du monde



Y al Diego / Et Diego

Desde el cielo lo podemos ver / Depuis le ciel on peut le voir

Con Don Diego y La Tota / Avec le père Diego et "La Tota" (sa mère)

Alentándolo a Lionel / En train d’encourager Lionel



Muchachos…

Ahora nos volvimos a ilusionar

Quiero ganar la tercera

Quiero ser campeón mundial !!!