France-Argentine: pour Trezeguet, "Messi mérite d'être champion du monde"

L'ancien attaquant franco-argentin David Trezeguet, champion du monde 1998 avec les Bleus, estime que Lionel Messi mérite d'être champion du monde par rapport à son talent et sa carrière.

France ou Argentine? Bi-national, mais champion du monde 1998 avec les Bleus, David Trezeguet (45 ans) est tiraillé avant la finale de dimanche. "C'est difficile sur le plan personnel, sur le plan émotionnel, concède-t-il dans une interview dévoilée vendredi par TyC Sports. C'est quelque chose que je ne voulais pas, mais il faut que ce soit une fête et une grande finale. C'est celle que nous attendions tous, en raison de l'histoire, des caractéristiques. Ce sont les deux meilleures équipes du Mondial".

Mais à y regarder de plus près, il semblerait bien que David Trezeguet penche, pour l'occasion, un poil plus pour l'Albiceleste. La raison? Lionel Messi. "Sur le plan émotionnel, sachant que ce sera sa dernière Coupe du monde, Leo mérite d'être champion. Il fait rêver les gens, mais cela n'enlève rien à l'ambition de la France de remporter le titre".

"Je ne pense pas qu'une ligne de quatre ou de cinq changera quoi que ce soit"

Par rapport au contenu du match, l'ancienne gloire de l'AS Monaco et de la Juventus considère que l'Argentine ne devrait pas tant se préoccuper de changer son système tactique défensif pour contrer Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur les ailes: "Ce sont deux joueurs qui attaquent en profondeur. Je ne pense pas qu'une ligne de quatre ou de cinq changera quoi que ce soit. Lors des derniers matchs, la France n'a pas attaqué dans les espaces et a beaucoup joué dans les pieds".

David Trezeguet a aussi donné son avis sur la possible titularisation d'Angel Di Maria, de retour de blessure: "Nous parlons d'un joueur qui fait la différence et il est évident que ce sera une préoccupation pour la France. Mais à ce niveau, tous les joueurs se connaissent et sont des hommes d'expérience. Peu importe les joueurs, ils savent tous résoudre le problème".