Gignac voit son fils disputer la Coupe du monde 2034 avec... le Mexique

Interrogé par Fox Sports sur l’avenir de la sélection mexicaine, l’avant-centre français des Tigres André-Pierre Gignac a vanté le talent de son fils Eden, 7 ans, né au Mexique et de nationalité mexicaine. L’ancien buteur de l’OM l’imagine même défendre les couleurs d’El Tri à la Coupe du monde 2034.

Dans la famille Gignac, un attaquant pourrait bientôt en cacher un autre. Alors que le Mexique a été éliminé sans gloire au premier tour à la Coupe du monde au Qatar, de nombreux observateurs s’interrogent sur l’avenir d’El Tri. Invité à donner son avis dans une émission de la chaine Fox Sports, l’avant-centre des Tigres (37 ans) n’a pas hésité à faire un bon dans le temps et surtout à citer son fils, Eden, pour évoquer l’avenir du football mexicain.

"Il est mexicain et gaucher, imaginez!"

Agé de sept, Eden Gignac, son troisième enfant, est né au Mexique en 2015 peu de temps après l’arrivée d’André-Pierre Gignac dans le club de Monterrey. Gignac Junior possède la nationalité mexicaine et a toujours vaincu dans le pays d’Amérique du Nord. D’après son père, il possèderait déjà des belles qualités balle au pied. Au point qu'APG voit en son fiston un avenir international. Rien que ça. Et avec le Mexique plutôt qu'avec les Bleus.

Après avoir admis qu’il lui était difficile de s’exprimer sur les difficultés de la sélection mexicaine, APG a évoqué son avenir à long terme. Très long terme. "J'attendrais jusqu'en 2034 car un attaquant va arriver, mon Eden Gignac. Et il va beaucoup aider. Il est mexicain et gaucher, imaginez!" En attendant le Mondial 2034 (Eden Gignac aura alors 18 ans), l’ancien buteur de l’OM suit avec attention la Coupe du monde au Qatar. Et bien que Français, ex-Bleu (36 sélections - 7 buts) et admirateur de Kylian Mbappé, il rêve de voir Lionel Messi soulever la Coupe du monde dimanche à l’issue de la finale.