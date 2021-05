Gims pourrait composer l'hymne de la Coupe du monde 2022

Gims pourrait se rendre prochainement au Qatar pour enregistrer l'hymne de la Coupe du monde 2022, d'après Le Parisien. Le chanteur succèderait alors à Nicky Jam, Pitbull et Shakira, entre autres.

La chanson officielle de la Coupe du monde 2022 au Qatar sera peut-être une composition de Gims. Le Parisien rapporte ce jeudi que cette possibilité prend de plus en plus d'épaisseur au sein de l'émirat, où l'artiste congolais de 35 ans pourrait s'installer dans les prochains mois.

Couronné de succès avec notamment Sapés comme jamais ou Bella, et de retour en cette fin de mois de mai avec une réédition de son album Le Fléau, celui qui se faisait auparavant appeler Maître Gims avait donné un concert en préambule de la finale de la Coupe de la Ligue 2016. Mais l'initiative n'avait pas été du goût du public du Stade de France, qui l'avaient copieusement sifflé.

Un tube assuré

Si le choix des organisateurs de la Coupe du monde se confirme, Gims, dont la renommée n'est plus à faire en France, accèdera à une nouvelle dimension. Les dernières chansons officielles composées pour les précédents mondiaux ont été écoutées des centaines de millions de fois.

Pour le tournoi de 2018 en Russie, Live It Up de Nicky Jam, Will Smith, Era Istrefi et Diplo ont allègrement dépassé les 250 millions de vues sur YouTube. Et pourtant, ce n'est rien à côté des chiffres affolants de 2014 et 2010. Avec We Are One, Pitbull, en featuring avec Jennifer Lopez et Clauda Leitte, a fait plus de 780 millions de vues. Shakira a fait encore mieux en allant au-delà des deux milliards de vues pour le clip de Waka Waka, utilisé lors du Mondial en Afrique du Sud.

Le Mondial au Qatar, a priori le dernier dans le format à 32 équipes, se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022.