Japon-Croatie: les Croates rejoignent les quarts, après une séance de tirs au but catastrophique des Japonais

La Croatie s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 en éliminant le Japon, ce lundi au Qatar (1-1, 3 tab à 1). Les coéquipiers de Luka Modric l’ont emporté à l’issue d’une séance de tirs aux buts où leur gardien, Dominik Livakovic, a réalisé trois arrêts.

Il a activé le mode infranchissable, au meilleur moment. Dominik Livakovic - bien aidé par la maladresse adverse - a endossé le costume du sauveur de la nation ce lundi à la Coupe du monde 2022. Le gardien de la Croatie a réalisé trois arrêts lors de la séance de tirs aux buts face au Japon, au terme d’un 8e de finale très accroché au stade Al-Janoub d’Al-Warakh (1-1, 3 tab à 1). Particulièrement inspiré dans le money time, le portier du Dinamo Zagreb a repoussé les frappes de Takumi Minamino, Kaoru Mitoma et Maya Yoshida. Dans le même temps, ses partenaires n’ont pas tremblé (à l’exception de Marko Livaja). Mario Pasalic, le milieu de terrain de l’Atalanta, s’est chargé de mettre fin au suspense en transformant sa tentative, synonyme de victoire.

De quoi permettre à la Croatie d’accéder aux quarts de finale d’un Mondial pour la troisième fois de son histoire (après 1998 et 2018). Sans être étincelants, les finalistes de la précédente édition (défaite 4-2 contre la France) ont fait parler leur expérience et leur solidité pour venir à bout d’une séduisante équipe nippone, qui avait battu l’Allemagne et l’Espagne lors de la phase de poules. Après l’ouverture du score de Daizen Maeda, l’ailier du Celtic Glasgow, juste avant la mi-temps, la sélection au maillot à damiers est revenue dans la partie grâce à l’éternel Ivan Perisic.

Le Brésil ou la Corée du Sud en quarts

L’ailier de Tottenham a égalisé d’une tête sublime à l’entrée de la surface (aux faux airs de frappe enroulée) en début de seconde période. Le taulier de 33 ans est ainsi devenu le premier Croate à marquer dans trois Mondial, après 2014 et 2018. Il a également rejoint Davor Suker au premier rang des meilleurs buteurs de son pays en Coupe du monde.

De quoi permettre à la Croatie (deuxième de son groupe derrière le Maroc) de revenir dans le match et même de prendre l’ascendant durant la première prolongation du tournoi. Sans trouver la faille, malgré quelques situations chaudes, jusqu’au show de Livakovic, qui va permettre à sa nation de disputer un nouveau quart de finale (vendredi à 16h à Al-Rayyan). Ce sera face au Brésil ou à la Corée du Sud.