Kazakhstan-France: neuf changements pour les Bleus, Lemar titulaire

L'équipe de France se déplace sur la pelouse du Kazakhstan ce dimanche (15h) avec un onze profondément modifié (neuf changements) par rapport au dernier match contre l'Ukraine (1-1).

Comme attendu, Didier Deschamps a fait tourner pour le match contre le Kazakhstan (ce dimanche, 15h). Mais, alors qu'une défense à trois était préssentie, les Bleus tenteront de contourner le bloc kazakh avec un axe défensif plus "classique". Devant le capitaine Hugo Lloris, Kurt Zouma et Clément Lenglet formeront la charnière centrale. Léo Dubois et Lucas Digne se chargeront des couloirs.

En l'absence de N'Golo Kanté, touché aux ischio-jambiers et forfait pour le reste de la fenêtre internationale, le duo Paul Pogba-Tanguy Ndombele est aligné dans l'entrejeu. Le joueur des Spurs retrouve la joie d'une titularisation en Bleus pour la première fois depuis juin 2019. Ousmane Dembélé et Thomas Lemar animeront les côtés, tandis qu'Antoine Griezmann devrait évoluer en soutien d'Anthony Martial.

Neuf changements par rapport à l'Ukraine

Avec trois matchs en huit jours (les Bleus affrontent la Bosnie mercredi à 20h45), Didier Deschamps et son staff se devaient d'injecter du sang neuf sur la pelouse de l'Astana Arena. Seuls deux titulaires du match contre l'Ukraine (Lloris et Griezmann) sont reconduits ce dimanche contre le Kazakstan.

Hugo Lloris et Didier Deschamps, présents en conférence de presse samedi, ont prévenu que les Bleus s'attendaient à un match difficile. Entre la pelouse synthétique, les bloc bas qui devrait être mis en place par les Kazakhs et le décalage horaire, cette rencontre a tout du piège. Aux Bleus de ne pas tomber dedans.

La composition des Bleus contre le Kazakhstan

Lloris - Dubois, Zouma, Lenglet, Digne - Pogba, Ndombele - Dembélé, Griezmann, Lemar - Martial