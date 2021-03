Equipe de France: Kanté forfait pour les deux prochains matchs

Titulaire mercredi lors du match nul des Bleus contre l'Ukraine (1-1) dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022, N'Golo Kanté est forfait pour les deux prochains matchs de l'équipe de France.

Pas de N'Golo Kanté face au Kazakhstan dimanche ni en Bosnie-Herzégovine mercredi. Le milieu de terrain de Chelsea est forfait pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Titulaire lors du match nul contre l'Ukraine mercredi (1-1), comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, l'ancien joueur de Leicester est touché aux ischio-jambiers.

Pas remplacé dans le groupe

"N’Golo Kanté ne participera pas aux deux prochains matchs de l’équipe de France dimanche au Kazakhstan et trois jours plus tard en Bosnie-Herzégovine. Le milieu de terrain de Chelsea a ressenti une douleur aux ischios-jambiers de la cuisse gauche en toute fin de rencontre face à l’Ukraine, mercredi, au Stade de France. Il a passé des examens cliniques et radiologiques jeudi, qui ont révélé une petite lésion", précise le staff de l'équipe de France.

Il ne sera pas remplacé dans le groupe, qui restera donc composé de 25 joueurs. N'Golo Kanté est remis à la disposition de son club, qui a par ailleurs d'importantes échéances, notamment un quart de finale de Ligue des champions contre Porto (7 et 13 avril, à suivre sur RMC Sport).

