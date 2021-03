Coupe du monde 2022: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder Kazakhstan-France

L’équipe de France poursuit sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 ce dimanche avec un déplacement au Kazakhstan. Un match à suivre à 15h sur TF1.

Les Bleus déjà sous pression. Accrochée par l’Ukraine (1-1) lors de l’entame des qualifications pour la Coupe du monde 2022, l’équipe de France ne doit plus perdre en route des points sous peine de voir son parcours vers le Qatar se corser. C’est donc la victoire que la France doit aller décrocher ce dimanche au Kazakhstan, à Noursoultan. Un match à suivre à 15h, sur TF1. Une rencontre également à vivre en direct à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site de RMC Sport.

Martial et Dembélé titulaires ?

Face à la supposée plus faible équipe de son groupe, l’équipe de France pourrait présenter un visage inédit. Les Bleus devant enchaîner trois rencontres lors de cette trêve internationale, avec un déplacement en Bosnie-Herzégovine mercredi prochain, Didier Deschamps devrait procéder à plusieurs changements par rapport au onze qui avait débuté face à l’Ukraine (1-1). Anthony Martial et Ousmane Dembélé pourraient ainsi débuter. L’attaque ne devrait pas être le seul secteur à évoluer avec les possibles entrées des latéraux Lucas Digne et Léo Dubois, alors que Paul Pogba et Tanguy Ndombélé sont attendus au milieu, notamment en l’absence de N’Golo Kanté blessé.