La Coupe du monde U20 en danger: le tirage au sort en Indonésie annulé, Bali refuse la participation d'Israël

Prévu vendredi prochain, le tirage au sort du Mondial des moins de 20 ans est pour l'heure annulé. Alors que l'Indonésie, le pays organisateur, avait assuré à la Fifa être en mesure de faire jouer tous les matchs, Bali réclame la mise à l'écart d'Israël, sur fond de conflit en Palestine.

La Coupe du monde U20 aura-t-elle bien lieu? Le Mondial des moins de 20 ans, au départ prévu en 2021 et reporté de deux ans à cause de la pandémie de Covid, est censé se jouer du 20 mai au 11 juin prochain et être le premier tournoi Fifa à se jouer en Indonésie. Sauf que l'affaire se complique puisque le tirage au sort de la compétition, qui devait avoir lieu vendredi prochain, est pour l'heure annulé, comme annoncé par AP Sports.

C'est la présence d'Israël dans le tableau qui fait grincer des dents certaines fédérations. A commencer par l'Indonésie elle-même, qui s'était pourtant engagée à accueillir les rencontres des Israëliens auprès de la Fifa. Il y a quelques jours, le gouverneur de Bali, île du sud de l'Indonésie, Wayan Koster, a écrit une lettre au gouvernement central pour lui demander de refuser d'accueillir l'équipe d'Israël. Les organisateurs du tournoi pensaient au départ faire jouer les matchs de l'équipe israélienne à Bali, île où les hindous vivent en majorité.

Des sanctions contre la Fédération indonésienne

Dans ce pays musulman aux 277 millions d'habitants, qui ne reconnaît pas l'état d'Israël en raison de la situation de la Palestine et du conflit qui oppose Israëliens et Palestiniens, une manifestation a eu lieu à Jakarta pour réclamer l'exclusion d'Israël, comme rapporté cette semaine par le Sydney Morning Herald. A la réception de la lettre du gouverneur de Bali, le ministre des Sports a répondu tenté de trouver "un compromis" mais a répété l'engagement du gouvernement concernant l'accueil de l'équipe d'Israël pour ce Mondial U20. Depuis, la situation n'a donc pas été réglée et le tirage au sort en fait les frais.

La Fifa s'est refusée à tout commentaire pour l'instant. Mais si la situation venait à se confirmer avec un refus de l'Indonésie de faire jouer Israël, la Fédération indonésienne risque une suspension de la part de l'instance internationale. Il se murmure déjà que l'Argentine tente de se placer pour récupérer l'organisation de la compétition pour laquelle... son équipe n'est pas qualifiée. L'équipe Israël a elle décroché sa qualification en juin 2022, une première pour le pays dans une Coupe du monde des moins de 20 ans.