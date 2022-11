La folie en Argentine pour le départ des deux derniers sélectionnés

Après deux forfaits de dernières minutes, Thiago Almada et Angel Correa ont été appelé avec la sélection argentine, ce qui a ammené de sacrées scènes à l'aéroport de Buenos Aires.

La France n'est pas le seul pays qui doit faire face à une cascade de blessures et forfaits. Après le dernier match de préparation face aux Emirats arabes Unis, Nicolas Gonzalez et Joaquin Correa ont dû déclarer forfait. Ils ont immédiatement été remplacés par Thiago Almada et Angel Correa qui ont donc pris l'avion pour Doha au milieu de scènes de folie pour les encourager.

Thiago Almada était chez le dentiste quand il a été appelé! Son profil de jeu, très technique, petit gabarit, chouchou du Velez Sarsfield avant de rejoindre la MLS (Atlanta United), font de lui un joueur apprécié en Argentine. Il avait été un temps lié à un potentiel transfert à l'OM.

Ángel Correa, qui n’est pas un titulaire avec l’Atletico, a en revanche un bon feeling avec les compétitions internationales puisqu’il a gagné les trois qu’il a disputées : Copa America 2021, Finalissima contre l’Italie ensuite et La Copa America sub-20 en 2015.