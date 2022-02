Mercato: une pépite ciblée par l’OM signe en MLS

L’été dernier, un nom est souvent revenu du côté de l’Olympique de Marseille. Considéré comme un talent très prometteur, Thiago Almada ne rejoindra pas la France dans l'immédiat. L’Argentin a signé un contrat jusqu’en juin 2025 avec Atlanta United en MLS.

Un rendez-vous qui n’aura finalement pas lieu dans l'immédiat entre Thiago Almada et l’Olympique de Marseille. L'espoir argentin du Velez Sarsfield était dans le viseur du club phocéen l'été dernie, lui qui plaît à Jorge Sampaoli.

Quelques mois plus tard, le milieu de terrain va quitter l’Argentine… pour les Etats-Unis. Plus précisément à Atlanta United où il a signé un contrat jusqu’en 2025. Une opération dont s’est félicité l’ancien joueur et désormais vice-président du club, Carlos Bocanegra: "C’est un joueur que nous suivons depuis longtemps et il a montré qu’il était un des meilleurs jeunes joueurs d’Amérique du Sud au cours des dernières saisons."

Un premier transfert avorté

Si ce dossier a fait peu de bruit en janvier, Almada était censé rejoindre la formation américaine dès l’été dernier. Tout était ficelé entre les parties pour que l’opération aboutisse, mais un problème de visa a empêché le joueur de voyager.

Le président de Velez, Sergio Rapisarda, avait donc annoncé à la presse argentine, un départ du talent pour cet hiver: "En raison de problèmes avec le visa, Thiago Almada ne peut pas voyager aux Etats-Unis et pour l’instant, il restera à Velez jusqu’en janvier." Tout est bien qui finit bien, sauf pour Jorge Sampaoli donc, admiratif du talent de celui sur qui il aurait aimé pouvoir compter.

Sampaoli: "Tout entraîneur aimerait l’avoir"

En avril dernier pendant une conférence de presse Jorge Sampaoli, qui connaît bien le joueur pour l’avoir eu sous ses ordres lorsqu’il était sélectionneur de l’Argentine, avait indirectement incité les dirigeants marseillais a tenté le coup dans ce dossier: "C’est un nom qui me semble avoir un grand avenir. Je pense que tout entraîneur aimerait l’avoir. Je ne sais pas s’il y a une communication du club à son sujet."

L’Argentin avait profité de cet instant pour faire les présentations avec ce talent, qui a tout pour avoir une belle carrière selon ses dires: "Il est en pleine croissance avec un grand avenir. C’est un milieu de terrain avec une large palette offensive (…) Quand il va se consolider, ce sera un joueur très important." À voir si les Phocéens retenteront leur chance un jour.