Maroc: "Elles font régner l’ordre", Regragui explique le rôle des mères des joueurs durant l’épopée au Mondial 2022

Dans une interview accordée à El Pais, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, explique comment les mères des joueurs leur ont permis d’être dans les meilleures conditions au Qatar lors de leur épopée à la Coupe du monde 2022.

Achraf Hakimi courant embrasser sa mère en tribunes. Sofiane Boufal dansant avec la sienne sur la pelouse. Les joueurs du Maroc ont célébré leurs victoires en famille à la Coupe du monde 2022. Les Lions de l’Atlas, qui ont atteint les demi-finales (défaite 2-0 contre la France), étaient entourés de leurs proches au Qatar. Une volonté de Walid Regragui. Dans une interview accordée à El Pais, le sélectionneur de 47 ans explique à quel point les mères des joueurs ont été importantes lors de cette épopée historique.

"Elles nous ont éclairés, résume-t-il. Normalement, les joueurs passent beaucoup de temps à être distraits par les filles, les réseaux sociaux, les bijoux, les photos, Rolex, Louis Vuitton, les lunettes.... Au Mondial 2018 (en Russie), il y a eu beaucoup de problèmes parce que les joueurs ont amené leurs agents, leurs petites amies et leurs amis au camp d'entraînement. J'ai changé les règles: seuls les épouses et les enfants ou la famille proche (frères, sœurs, pères et mères) étaient autorisés à y séjourner. Si je leur avais laissé le choix, les mères n’auraient pas été là. Mais comme ils ne pouvaient amener que des membres de leur famille, il y avait plein de mères."

"Seules les mères sont capables de réunir leurs enfants de cette manière"

Grâce à la présence de leurs mères, les stars de la sélection n’ont pas eu l’occasion de se disperser au Moyen-Orient. "Elles font régner l'ordre, apprécie Regragui. Pour moi, elles étaient très importantes, car le cercle familial tourne autour d'elles. Pour les musulmans, le rassemblement des familles le vendredi autour du couscous de la mère est quelque chose de très important. Seules les mères sont capables de réunir leurs enfants de cette manière (…) Aujourd’hui, elles ont un groupe WhatsApp sur lequel elles organisent tout."

Walid Regragui s’est servi de sa propre expérience de joueur (44 sélections avec le Maroc) pour ouvrir les portes du camp d’entraînement aux familles durant le Mondial 2022: "Être enfermé pendant un mois sans voir personne d'autre que ses coéquipiers, je l’ai vécu à la CAN, ce n'est pas forcément sain. Même si les médias et le public pensent que les rassemblements hermétiques permettent de se focaliser sur la victoire. La vérité, c’est que passer la journée à parler de football avec ses coéquipiers et à écouter l'entraîneur n'est pas aussi positif que de pouvoir faire une pause de temps en temps pour passer une heure avec sa famille. Après tout, pourquoi ces hommes ont-ils décidé de jouer pour le Maroc? À cause de leurs parents. Pour leurs grands-parents. Parce qu'à la maison, ils ont acquis un sentiment d'appartenance à un pays qu'ils n'auraient pas connu autrement."