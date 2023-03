Maroc: Regragui "pardonne" à l’employé d’hôtel arrêté pour racisme envers les joueurs marocains

Séjournant dans un hôtel à Madrid, avant le match amical contre le Pérou, la sélection marocaine a subi des commentaires racistes de la part d’un des employés. Si l’auteur de ces écrits a été depuis arrêté, le sélectionneur Walid Regragui a choisi de pardonner l’Espagnol de 27 ans.

Walid Regragui continue à mettre tout le monde d’accord, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Intronisé sélectionneur du Maroc avant la Coupe du monde 2022, le coach a réussi l’exploit d’atteindre les demies-finales avec les Lions de l'Atlas. La semaine passée, son équipe est également parvenue à battre le Brésil lors d’un match amical (2-1).

Avant d’affronter le Pérou ce mardi (21h30), les joueurs de la sélection ont subi des propos racistes de la part d’un employé de l’hôtel madrilène dans lequel ils séjournent. Celui-ci a posté des commentaires racistes et haineux envers les Lions de l'Atlas sur les réseaux sociaux.

Interrogé en conférence de presse sur cet incident, le coach a préféré ne pas accabler encore plus cet individu: "Beaucoup de joueurs et le public marocain ont parlé du racisme que nous avons subi. C’est un gamin de 19-20 ans, on ne va pas s’attarder sur ça. Dans notre religion, on nous apprend le pardon et on le pardonne."

"Le meilleur exemple est de le pardonner"

Regragui espère aussi que de cette façon, l’auteur de ces mots prendra conscience que ce qu’il a décrit est complètement faux: "Le meilleur exemple en cette période de ramadan est de le pardonner, et lui comprendra que ce qu’il pense des musulmans n’est pas la réalité. Je n’ai pas plus envie d’en parler."

L’employé espagnol, en réalité âgé de 27 ans, risque des poursuites pour crimes haineux. Il a depuis supprimé ces commentaires et s’est excusé. Au Maroc, ces propos n’ont pas manqué de faire réagir. Après les tensions entre la police espagnole et des joueurs du Pérou, on ne peut pas dire que les deux sélections qui s’affronteront ce mardi (à 21h30) dans le cadre d’un match amical, aient connu une préparation sereine.