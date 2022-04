Maroc: le président de la Fédération veut le retour de Mazraoui et Ziyech en sélection

Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération marocaine de football, a indiqué qu’il allait faire en sorte que Noussair Mazraoui et Hakim Ziyech réintègrent l’équipe nationale. Les deux hommes, snobés pendant de longs mois par le sélectionneur, Vahid Valilhodzic, ont refusé une pré-convocation en mars dernier.

Fouzi Lekjaa veut tout faire pour avoir le groupe le plus compétitif possible au Mondial qatari. Ce mercredi, lors d’un space Twitter organisé par Soccer212, le président de la Fédération marocaine de football a indiqué qu’il travaillait à faire revenir Noussair Mazraoui et Hakim Ziyech chez les Lions de l’Atlas.

"ll y a des problèmes à corriger et on va les corriger pour que Mazraoui et Ziyech puissent réintégrer l’équipe nationale. Hakim (Ziyech) et Noussair (Mazraoui) restent des joueurs du Mountakhab, a affirmé le dirigeant marocain. Il y a des divergences qui émergent. Il faut suivre tout cela et prendre les décisions nécessaires qui permettront à l'équipe nationale d'être dans la meilleure position possible."

En froid avec Vahid Halilhodzic et la Fédération

Le latéral de l’Ajax n’a plus porté le maillot de sa sélection depuis novembre 2020, tandis que le milieu offensif de Chelsea est quant à lui snobé par Vahid Halilhodzic depuis juin 2021. Le technicien reprocherait notamment aux deux hommes leur manque de discipline.

En mars dernier, Zieych et Mazraoui ont été pré-convoqués pour affronter le Congo en barrages de la Coupe du monde 2022, mais ils avaient alors refusé cette invitation en mettant en avant des différends avec la fédération et le sélectionneur. "Bien que j’ai tout donné pour l’équipe au cours des six dernières années, les dirigeants continuent de diffuser des fausses informations sur moi et mon engagement envers mon pays", avait expliqué Ziyech sur les réseaux sociaux.

Dans ce même space Twitter, le président de la Fédération marocaine a par ailleurs affirmé qu’il surveillait de près la situation de trois bi-nationaux en vue de la prochaine Coupe du monde: Sofiane Diop (Monaco), Amine Adli (Bayer Leverkusen) et Mohamed Ali Cho (Angers).