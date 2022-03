Maroc: "Vahid est resté enfermé dans les années 90", critique Rothen

Si le Maroc a décroché son billet pour la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar, Jérôme Rothen reste sceptique sur les méthodes de Vahid Halilhodzic, qu'il a connu au PSG.

"Il est attachant. C’est un vrai passionné de football. Mais dans le travail, au quotidien, sur les mises au vert et à l’entraînement, c’est plus qu’usant. Il veut s’occuper de tout." Lorsqu’il est interrogé sur Vahid Halilhodzic, qui a été son entraîneur au PSG au début des années 2000, Jérôme Rothen reste très critique. Même après la qualification du Maroc pour la Coupe du monde 2022. L’équipe de "Coach Vahid" a décroché son billet pour le Qatar en éliminant la République démocratique du Congo en barrages. Un nouveau succès pour le technicien de 69 ans, qui avait déjà qualifié la Côte d’Ivoire pour le Mondial 2010, l’Algérie pour celui de 2014 et le Japon pour l’édition russe en 2018.

Mais ses méthodes ont parfois beaucoup de mal à passer. En 2010, la Fédération ivoirienne lui avait montré la porte peu avant la Coupe du monde. Même scénario en 2018 : il avait été licencié de son poste de sélectionneur du Japon à deux mois de prendre l’avion pour la Russie. Avec le Maroc, Halilhodzic a encore connu des périodes de turbulences depuis sa nomination en août 2019 en remplacement de Hervé Renard. Il était même sous pression avant d’affronter la République démocratique du Congo. Les absences de Hakim Ziyech (Chelsea) et de Noussair Mazraoui (Ajax d'Amsterdam) lui sont toujours reprochées. Certains supporters n’ont pas non plus digéré l’élimination en quarts de finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations face à l’Egypte.

"Il ne calcule même pas ses adjoints"

"Il ne fait pas confiance à son staff. Avec tous les outils qu’on a aujourd’hui, tu ne peux pas ne pas faire confiance aux gens de ton staff. Tu ne peux pas tout gérer, a souligné Rothen ce jeudi dans son émission "Rothen s'enflamme" sur RMC. Il faut aussi être un bon psychologue avec les joueurs. C’est tout ce que n’est pas Vahid. Il est resté enfermé dans les années 90, et ça ne marche plus aujourd’hui. Il est capable de se priver d’un de ses meilleurs joueurs (Ziyech) pour incompatibilité d’humeur. Et puis il ne calcule même pas ses adjoints. C’est la réalité. Ses adjoints sont là pour placer les plots… Quand tu es entraîné par ce genre de personnage, tu es lassé."

"Il n’accepte pas le dialogue ou le fait qu’on lui tienne tête, a insisté le membre de la Dream Team RMC Sport. Ça peut aller au clash. Vahid devrait fêter la qualification avec le peuple marocain et les joueurs. Eh ben non, tu ne peux même pas fêter correctement la victoire. On aurait dû voir des scènes de liesse. Des joueurs se retenaient."