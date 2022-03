Maroc: Ziyech et Mazraoui refusent de revenir en sélection pour les barrages du Mondial 2022

Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui ont expliqué ce dimanche qu’ils ne participeront pas aux barrages de la Coupe du monde 2022 avec le Maroc. Le milieu de terrain de Chelsea et le latéral de l’Ajax Amsterdam, pré-convoqués pour affronter le Congo (25 et 29 mars), mettent en avant des différends avec la fédération et le sélectionneur Vahid Halilhodzic.

Mauvaise nouvelle pour les supporters du Maroc. Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui ne participeront pas aux barrages de la Coupe du monde 2022. Les deux joueurs avaient pourtant été pré-convoqués pour affronter le Congo (le 25 mars à Kinshasa et le 29 mars à Casablanca), mais ils ont décliné l’invitation. Ils l’ont annoncé ce dimanche en publiant chacun un communiqué sur leurs réseaux. Après avoir rappelé son amour pour le maillot marocain, Ziyech (40 sélections, 7 buts), s’est justifié en évoquant des tensions avec ses dirigeants.

"Je suis désolé de décevoir les fans, ce n’était pas une décision facile à prendre, mais malheureusement, je sens que je n’ai pas d’autre choix, assure le milieu de terrain de Chelsea, dont la dernière sélection remonte à l’été dernier. Bien que j’ai tout donné pour l’équipe au cours des six dernières années, les dirigeants continuent de diffuser des fausses informations sur moi et mon engagement envers mon pays. Leurs actions m’ont empêché de continuer à faire partie de l’équipe. Je souhaite à l’équipe le meilleur pour l’avenir. En tant que joueur, je me concentre sur mon club."

"Le sélectionneur ne semble pas avoir eu le temps de me rencontrer"

En froid avec le sélectionneur Vahid Halilhodzic, Ziyech (28 ans) était déjà absent lors de la CAN 2022 au Cameroun, où les Lions de l’Atlas ont été sortis par l’Égypte en quarts de finale (2-1, ap). Idem pour Mazraoui (12 sélections, 1 but), qui n’a plus porté le maillot de son pays depuis novembre 2020. "Depuis un an et demi, je n’ai pas été appelé en équipe nationale, sans raison ni explication, regrette le latéral de l’Ajax Amsterdam. Jamais je n’avais ressenti un tel manque de respect. Ça a été un moment douloureux pour moi. Malgré tous les mensonges à mon sujet relayés dans les médias, je suis resté calme et silencieux (…) Ça n’a jamais été mon choix et je crois sincèrement que je ne le méritais pas."

Le défenseur de 24 ans cible directement Vahid Halilhodzic à l’heure d’expliquer pourquoi il met sa carrière internationale en pause. "Après tout ça, j’ai encore eu récemment la décence de parler avec les responsables de la fédération. Je l’ai fait par amour des supporters et du Maroc (…) Malheureusement, le sélectionneur ne semble pas avoir eu le temps de me rencontrer. Pouvoir le rencontrer et dissiper les fausses idées qui m’entourent est de la plus haute importance pour moi (…) C’est donc avec le cœur brisé que j’ai décidé de ne pas jouer pour l’équipe nationale lors de la prochaine sélection. Je souhaite le meilleur à toute l’équipe et j’espère vous retrouver à l’avenir inchallah."