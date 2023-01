Maroc: Regragui voyait l’Espagne gagner le Mondial sans l'exploit marocain

Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, est revenu sur le parcours historique des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde et notamment sur le huitième de finale contre l’Espagne, l’équipe qui l’a le plus impressionné.

Walid Regragui a écrit l’histoire du Maroc et de la Coupe du monde. Nommé seulement en août comme sélectionneur en remplacement de Vahid Halihodzic, le technicien a mené une équipe africaine en demi-finale d’un Mondial pour la première fois de l’histoire. L’aventure s’est achevée par une défaite face à la Croatie lors du match pour la 3e place (2-1) après un revers contre la France (2-0) en demi-finale. Avant cela, les Lions de l’Atlas avaient frappé fort en sortant l’Espagne (0-0, 3 tab 0) en 8es, puis le Portugal en quarts (1-0).

"Si on ne les sort pas, ils peuvent aller au bout"

Dans une interview accordée à L’Equipe, Regragui est revenu sur ce parcours remarquable. Il cite l’Espagne comme la meilleure équipe affrontée et juge même que la Roja avait le talent pour décrocher le graal. Mais le sélectionneur a trouvé un moyen très simple de motiver ses joueurs.

"C'est la meilleure équipe qu'on a jouée, lance-t-il. Si on ne les sort pas, ils peuvent aller au bout. Il leur manquait l'attaquant, peut-être, mais ils ont des certitudes dans le jeu que les autres nations n'ont pas. Pour préparer ce match, c'était assez simple puisque la presse avait expliqué qu'ils avaient perdu en poules contre le Japon (1-2) pour affronter le Maroc en 8es. C'était du pain bénit. "Ils ne vous respectent pas" a été le message, en gros (rire). En plus, plein de gars chez nous jouent en Espagne. On savait qu'on souffrirait, qu'on ne pouvait que passer par un trou de souris. D'ailleurs, les (Azzedine) Ounahi, Amrabat, (Youssef) En-Nesyri ont battu tous leur record de courses."

"Je leur disais que seul le Brésil pouvait nous battre"

L’ancien défenseur de Toulouse, Ajaccio, Dijon ou Grenoble assure avoir cru au titre mondial avant le début de la compétition au point de visiter le stade où la finale était programmée, de le filmer et de montrer les images aux joueurs. "Et on n'était pas si loin!", rigole-t-il. "Je leur disais que seul le Brésil pouvait nous battre, pour les titiller un peu, ajoute-t-il. Et quand le Brésil est éliminé (en quart face à la Croatie, ndlr), je les préviens: ‘L'équipe qui pouvait nous battre est sortie, vous êtes tranquilles’ (Rire). Car, en fait, on venait pour gagner et les gars se sont pris au jeu. C'est pour ça aussi que quand on perd contre la France, les visages sont si tristes. C'est un peu le Séville du Maroc (en référence à la première demi-finale de Coupe du monde 1982 de la France perdue contre la RFA), cette première en demies, c'est gravé à jamais."