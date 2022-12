Coupe du monde: "Personne n'a triché", Saïss raconte comment Regragui a préparé le Maroc pour son épopée

Invité de Rothen s'enflamme sur RMC ce lundi, Romain Saïss en a profité pour revenir sur le parcours du Maroc à la dernière Coupe du monde, mettant en avant le rôle de son sélectionneur Walid Regragui, arrivé pourtant à son poste en août dernier.

Le Maroc est entré dans l'histoire de la Coupe du monde grâce à son parcours au Qatar. La sélection dirigée par Walid Regragui est devenue la première nation africaine à rejoindre le dernier carré de la compétition. Invité de Rothen s'enflamme sur RMC ce lundi, le capitaine Romain Saïss est revenu sur la performance réalisée par les Lions de l'Atlas.

Mardi dernier, dans les rues de Rabat, Saïss et ses compatriotes ont reçu un accueil triomphal. "On commence à se rendre compte petit à petit de ce qu'on a réalisé. On en a un aperçu à notre retour au Maroc, avec l'accueil de tous les Marocains qui était juste exceptionnel, a commenté le défenseur. De voir tout le peuple dans les rues pour nous acclamer... il y avait vraiment tout le peuple. On a eu l'honneur d'être reçu par Sa Majesté, c'était fort en émotions, ça restera gravé dans la tête de tout le monde."

L'histoire est d'autant plus belle pour le Maroc, qui a connu un changement de sélectionneur fin août, avec l'arrivée de Regragui après le départ de Vahid Halilhodzic. "Le coach Regragui, quand il est arrivé, il n'avait pas énormément de temps pour préparer cette Coupe du monde. Il fallait que son message et ce qu'il voulait pour son équipe, passent rapidement. On a beaucoup échangé avant le Mondial: il est venu à Istanbul pour discuter avec moi, a révélé le joueur qui évolue à Besiktas, en Turquie. Il s'est vité imprégné de l'atmosphère. Tout le monde était conscient de l'importance du rendez-vous, avec le peu de temps qu'on avait pour se préparer. Personne n'a triché, tout le monde a fait les efforts, du staff aux joueurs."

"Avec Vahid, on était arrivé à un point où ça devenait compliqué"

De son côté, après l'épopée de son ancienne équipe, "Coach Vahid" a partagé son amertume vis-à-vis de la Fédération. Le différend avec Hakim Ziyech a coûté la place du technicien de 70 ans. Mis de côté par Halilhodzic, le joueur de Chelsea était sorti de sa retraite internationale avec l'arrivée de Regragui.

"Ce n'était pas gagné d'avance. Tout le monde allait dans le même sens, en étant déterminé pour faire de grandes choses, a ajouté Saïss. Avec Vahid, on était arrivé à un point où ça devenait compliqué, même pour lui personnellement, où il se faisait siffler à chaque déplacement. Cela se ressentait dans le groupe forcément. Quand vous jouez au Maroc et qu'on entend son nom pour se faire siffler, ça affecte tout le monde. Cela amène des tensions."

"Reconnaissant" envers son ancien sélectionneur pour avoir réussi à qualifier le Maroc pour la Coupe du monde, Romain Saïss soigne actuellement sa blessure à la cuisse. S'il avait tenté de jouer face à la France, l'ancien joueur du Havre était sorti dès la première période, ne pouvant pas tenir. Battus par les Bleus puis par la Croatie pour le match de la troisième place, les Lions de l'Atlas ont réalise un parcours "énorme" même s'ils "voulaient plus" comme l'a noté le capitaine, qui souhaitait "aller au bout" avec ses partenaires.