Mbappé critiqué par des joueurs argentins après ses propos sur le foot sud-américain

Les internationaux argentins Emiliano Martinez et Lautaro Martinez n'ont visiblement pas trop apprécié les récentes déclarations de Kylian Mbappé sur le football sud-américain.

Attention à ne pas avoir trop vexé les Sud-Américains. Dans une interview accordée en début de semaine au média brésilien TNT Sports, Kylian Mbappé a été invité à donner ses favoris pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

"Il y a la France, déjà, a-t-il déclaré. Le Brésil est aussi une bonne équipe. Après, il y a pas mal d'équipes européennes. L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné."

Des propos qui n’ont pas beaucoup plu à certains joueurs sud-américains. L'ancien attaquant uruguayen Sebastian "Loco" Abreu, passé notamment par Botafogo et la Real Sociedad, a été l’un des premiers à répondre à Mbappé. "La France a combien de titres ? L'Uruguay a deux Coupes du monde et quinze Copa America", a-t-il lâché dans des propos rapportés par le journal El Pais.

"Une déclaration injuste"

Même agacement du côté de deux internationaux argentins : le portier d’Aston Villa Emiliano Martinez et l’avant-centre de l’Inter Lautaro Martinez. "On joue la Bolivie à La Paz, l'Equateur sous 30 degrés, la Colombie où on ne peut même pas respirer... Ils jouent toujours sur des terrains parfaits, ils ne savent pas ce que c’est l'Amérique du Sud. A chaque fois qu’on se rend en équipe nationale, on est épuisé et on ne peut pas beaucoup s’entraîner. Quand un Anglais va s'entraîner avec l'Angleterre, il est sur place en une demi-heure. Qu'ils aillent en Bolivie, en Colombie, en Équateur... On verra si c'est facile pour eux", a réagi Emiliano Martinez auprès de Tyc Sports.

Lautaro Martinez n’a pas non plus apprécié les déclarations de Mbappé. "J'ai vu ce qu'il a dit, mais l'Argentine et le Brésil ont des joueurs d’un grand niveau. Le Brésil, comme nous, a une majorité de joueurs en Europe. Il m’a semblé que c’était une déclaration injuste. La plupart des joueurs convoqués jouent en Europe et chaque jour, même à chaque entraînement, on se mesure à eux", a déclaré le buteur au micro de Tyc Sports.