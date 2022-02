Mondial 2022: Agüero devrait (déjà) intégrer le staff de l'Argentine

Récemment contraint à la retraite, Sergio Agüero devrait intégrer le staff technique de la sélection nationale d'Argentine, ce qui lui permettra d'accompagner ses anciens coéquipiers à la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'ancien buteur de 33 ans a expliqué que les dernières discussions à ce sujet allaient avoir lieu.

Le Kun compte bien se rendre au Qatar. Empêché de poursuivre sa carrière de footballeur en raison d'une arythmie cardiaque, Sergio Agüero ne pourra bien entendu pas disputer la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre). Mais l'ancien attaquant de 33 ans souhaite accompagner l'équipe nationale d'Argentine sur place, et même intégrer le staff du sélectionneur Lionel Scaloni. "Je vais aller au Mondial", a-t-il d'ores et déjà assuré, dans un entretien accordé à Radio 10.

"J'ai parlé à Scaloni"

Même si les détails n'ont pas encore été réglés et qu'une réunion doit être organisée dans les prochains jours, l'ancien buteur du FC Barcelone et de Manchester City a déjà reçu plusieurs avis favorables. "J'ai parlé à Leo Scaloni, a-t-il affirmé, selon la retranscription d'Olé. Je n'ai aucun problème et je crois qu'il ne sera pas fâché si j'en parle. Tout va bien, il m'a appelé, tout comme les gars et Chiqui Tapia (Claudio Tapia, le président de la fédération, ndlr). Il faut essayer et voir ce qui peut être fait".

Agüero, 101 sélections et 41 buts avec l'Argentine, a participé aux Mondiaux 2010, 2014 et 2018. Il n'a marqué au dernier, d'abord contre l'Islande (1-1) puis contre la France (3-4). Il a aussi fait partie de l'effectif vainqueur de la Copa America 2021, disputée l'été dernier. Il s'agit de son seul titre international avec l'équipe A, sans compter la médaille d'or des Jeux olympiques 2008.