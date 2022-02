"Je suis comme Iron Man": la nouvelle vie d'Agüero avec une puce sur le coeur

En décembre dernier, Sergio Agüero a dû mettre un terme à sa carrière de footballeur à cause d’une arythmie cardiaque. Sur la plateforme Twitch, l’ancien buteur a évoqué sa nouvelle vie où il est contraint de vivre avec une puce sur le cœur et les coulisses de l’annonce de sa retraite.

Après avoir affolé les compteurs de buts à Manchester City, Sergio Agüero pensait faire de même au FC Barcelone. Suite à des pépins physiques, l’Argentin a eu du mal à débuter son aventure. Mais son but marqué contre le Real Madrid lors du Clasico semblait marquer le commencement d'une belle histoire. Cependant, le match contre Alavès fin octobre marquera la fin de sa carrière.

Victime d’une arythmie cardiaque, Agüero a pris sa retraite et vit désormais avec une puce sur le cœur. Sur Twitch, l’ancien footballeur a préféré ironiser sur sa situation: "J’ai une puce ici. La nuit, je dégage des lumières colorées, je suis comme Iron Man. J’ai une puce, c’est fou. Et si mon cœur s’accélère, elle prévient le médecin."

"Je ne voulais pas qu’ils me voient pleurer"

Si l’ancien international semblait être assez souriant, c’était loin d’être le cas il y a encore quelques semaines.

Le principal intéressé explique à quel point il a été difficile pour lui d’annoncer la nouvelle au Camp Nou et regrette de ne pas avoir pu contrôler ses émotions: "J’étais avec Laporta avant de partir pour la conférence de presse et quand j’ai vu les escaliers avec ma chaise là, j’ai craqué et j’ai commencé à pleurer (…) Je ne voulais pas qu’ils me voient pleurer."

L’ex-goleador explique également ce qu’il s’est passé lors de son passage à l’hôpital, avant l'annonce de cette conférence de presse: "J’ai vécu des moments terribles pendant les 15 premiers jours. Quand je suis arrivé à l’hôpital et qu’ils m’ont laissé seul dans une petite pièce avec un tas de moniteurs autour de moi, j’ai compris que quelque chose n’allait pas." Après avoir joué au haut niveau pendant de longues années, Agüero peut maintenant se concentrer sur sa santé.