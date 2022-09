Mondial 2022: les supporters ne seront pas obligés d’être vaccinés pour se rendre au Qatar

Le Qatar a dévoilé ce jeudi les conditions d’entrée sur son territoire que les supporters étrangers devront respecter lors de la Coupe du monde 2022, qui débutera dans un mois et demi. Les fans n’auront pas besoin d’être vaccinés mais ils devront télécharger une application afin de prouver qu’ils ne sont pas porteurs du Covid.

Les supporters connaissent désormais les obligations qu’ils vont devoir respecter afin de se rendre au Qatar pour assister à la Coupe du monde 2022, qui débutera dans un mois et demi. L’émirat a dévoilé ce jeudi les conditions d’entrée sur son territoire durant la compétition. Aucun vaccin n’est finalement exigé. Les fans étrangers de 18 ans et plus devront télécharger l’application Ehteraz, développée par le Qatar, afin de prouver qu’ils ne sont pas porteurs du Covid, en présentant un "statut vert". L’application leur sera demandée pour accéder à tous les espaces intérieurs publics fermés.

Les visiteurs âgés de 6 ans et plus devront présenter à leur arrivée au Qatar le résultat d’un test PCR négatif, réalisé au plus tard quarante-huit heures avant leur départ (dans un centre de leur pays d’origine), ou alors le résultat d’un test rapide antigénique, réalisé au plus tard vingt-quatre heures avant leur départ. Ces tests négatifs devront être transmis au comptoir d’enregistrement de l’aéroport. Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas concernés par ces mesures et pourront se présenter sans résultat de test négatif au Covid.

Aucun test Covid imposé durant le Mondial

Le Qatar précise que les personnes respectant les conditions d’entrée ne feront en aucun cas l’objet d’une mise en quarantaine, peu importe le statut vaccinal ou leur pays d’origine. Aucun test Covid ne leur sera réclamé durant leur séjour. En revanche, toute personne testée positive au Covid dans l’émirat devra s’isoler, conformément aux directives du ministère de la Santé publique. Au moment de leur départ, les supporters seront invités à se renseigner sur les conditions d’entrée du pays dans lequel ils se rendent, mais le Qatar ne leur imposera aucun test.