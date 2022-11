Mondial 2022 : Lusail, la ville de la démesure qatarie

La finale de la Coupe du monde 2022 ne se jouera pas à Doha mais dans la nouvelle ville de Lusail, à 25 kilomètres au nord de la capitale du Qatar. En quelques années, cette terre de sable est devenue "the place to be" de l’Emirat.

En mars dernier, RMC Sport était venu dans cette petite ville de Lusail. En sortant de la voiture, face au stade, un immense chantier où entre deux bourrasques de sable, les petites mains du Mondial peaufinaient les derniers détails de cette enceinte de 80.000 places. Aucune agitation à ce moment-là, comme si la ville était endormie. Neuf mois plus tard, même endroit, la ville se réveille progressivement. Les palmiers sont dressés, le sol est impeccable et les restaurants de Lusail Boulevard, longue avenue de plus d’un kilomètre, sont ouverts. Les grandes affiches de la FIFA "Now is All" cachent les derniers chantiers pas encore terminés. Ils sont nombreux. Lusail est en perpétuel mouvement et ça devrait même s’amplifier dans les prochaines années.

Lusail © RMC SPORT

"Lusail, c’est un peu le lieu où il faut être et le futur du Qatar", résume Abil, agent de voyage à Doha. Lorsqu’on arrive dans les rues de Lusail, il faut se rendre compte qu’il y a une dizaine d’année cette ville n’existait pas. Les grands tunnels, le métro, les habitations, les quartiers d’affaires... Le Qatar a construit cette ville en parallèle des chantiers de la Coupe du Monde 2022. Au total, le budget est pharaonique, plus de 45 milliards de dollars sur les 220 milliards investis par l’Emirat pour l’organisation du Mondial. Ce qui marque surtout les supporters présents depuis deux semaines au Qatar, c’est la "Katara Twin Towers" avec un hôtel du groupe français Accor à l’intérieur. Un énorme bâtiment en forme de "U" proche de l’eau qui vient "sublimer" le paysage en pleine nuit. L’immeuble représente l’emblème national du Qatar, qui symbolise les épées traditionnelles en forme de croissant.

Lusail © RMC SPORT

"Il y a 10 ans, il n’y avait que des rochers et du sable"

En journée, comme dans Doha, il n’y a pas grand monde sur les trottoirs. C’est en soirée qu’il faut visiter Lusail, située à 25 kilomètres au nord de la capitale. La ville est la parfaite représentation d’un Qatar en pleine mutation. Lusail attire aussi bien les grosses fortunes de l’Emirat que les petits budgets pour les locations. Placé juste au-dessus du très chic quartier de "The Pearl", réplique de Venise, Lusail va plus loin et possède sa réplique de la Place Vendôme. Un centre commercial avec restaurants et magasins, où les espaces semblent démesurés, une habitude au Qatar.

Après quelques mètres dans les rues de la nouvelle citée, l’atmosphère devient pesante, tout est trop neuf, tout est trop beau. Les imperfections ne sont pas là et la musique d’ambiance qui se répète toute la journée devient rapidement insupportable. Sa station de métro, taille comparable à un terminal d’Orly, est aussi impressionnant que son stade de 80.000 places à 650 millions de dollars. Le 18 décembre, cette enceinte accueillera la finale de la Coupe du Monde, plaçant ainsi Lusail sur la carte du Monde. "Il y a 10 ans, il n’y avait que des rochers et du sable", poursuit Abil. Depuis Lusail reçoit les GP de F1 et de MotoGP. Avec le Mondial 2022, Lusail est le projet le plus ambitieux du Qatar. Certaines personnes se demandent quand même ce que va devenir cet endroit quand les millions de supporters auront quitter l'Emirat fin décembre. Les Qataris aiment rappeler leur vision du "Qatar 2030", comme une ouverture sur le monde et surtout une ouverture sur le monde du tourisme.

Cette ville est aussi spéciale pour les décideurs qataris car c’est l’ancien centre du pouvoir, avec le château de Lusail. De plus en plus de ministères et d’administrations viennent progressivement s’installer dans cette ville hypermoderne. Le Qatar affirme qu’à terme 450 000 personnes, dont 250 000 résidents, seront présents tous les jours à Lusail avec 22 hôtels et des marinas. Mais pour l’instant les grues et les bétonneuses sont encore bien présentes même en plein Mondial. La construction de cet ensemble est seulement le résultat de la puissance financière du Qatar. Et grâce au football, Lusail s’est fait un nom.