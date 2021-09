Pays-Bas: l’échange savoureux mais tendu entre Van Gaal et un journaliste néerlandais

Un échange musclé entre le sélectionneur des Pays-Bas, Louis Van Gaal, et un journaliste néerlandais a eu lieu en conférence de presse ce lundi. Deux visions du football se sont opposées.

Louis Van Gaal est en pleine forme, en très grande forme même. Le sélectionneur néerlandais, dans le cadre d’une conférence de presse qu’il honorait de présence, aux côtés de Memphis Depay avant Turquie-Pays-Bas, a gratifié les journalistes présents de l’une de ces diatribes dont il a le secret. S’en prenant à Valentijn Driessen, plume du Telegraaf, lequel venait d’affirmer que, selon lui, le système de jeu de Chelsea est un système défensif, le technicien batave s’est emporté.

Van Gaal: "Vous devriez lire mon livre !"

"Pas du tout, Valentijn (journaliste)! Je suis désolé de te le dire, mais tu n’es qu'un journaliste, et tu veux parler de ta vision, mais dans le foot tu n'as aucune vision, selon moi. Pour le journal oui, mais pas pour le foot. En 5-3-2 ou en 5-2-3, on peut attaquer de façon incroyable et Chelsea le prouve systématiquement avec des équipes différentes. Et je tire d’ailleurs mon chapeau à monsieur Tuchel, qui est arrivé en milieu de saison chez eux et a réussi à les faire jouer de cette façon."

"Donc vous avez plus apprécié Chelsea que Manchester City en finale de la Ligue des champions ?", a ensuite relancé notre confrère. "Oui bien sûr! Vous devriez lire mon livre, ce que vous ne faites probablement pas", a répliqué Van Gaal. Driessen fit alors savoir qu'il possédait déjà les livres de Van Gaal.

"Alors vous avez lu ce que j'ai dit à Pep Guardiola ?", a demandé Van Gaal au journaliste du Telegraaf. "Votre vision du foot dans votre premier livre est en contradiction avec votre vision actuelle", s’est défendu Driessen. Van Gaal a alors asséné le coup de grâce: “Avez-vous déjà entendu parler de l'évolution ? Je me développe aussi et Memphis (qui a eu l'air d'apprécier l'échange) se développe aussi", a déclaré l'entraîneur en désignant l'attaquant barcelonais assis à côté de lui. "Et moi à l'âge de soixante-dix ans."