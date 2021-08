Pays-Bas: "Qui d’autre aurait pu le faire?", lâche Van Gaal pour son retour

Présenté devant les médias mardi comme nouveau sélectionneur des Pays-Bas, et ce pour la troisième fois de sa carrière, Louis van Gaal s’est fendu d’une conférence de presse… fidèle à son style. Et teintée d’un poil d’égocentrisme.

C’est déjà la troisième fois qu’il prend en main la destinée des Pays-Bas. Alors, forcément, lorsque Louis van Gaal s’est présenté devant les médias pour sa conférence de presse de présentation, mardi, le Néerlandais de 70 ans est apparu en confiance. Certain de ses capacités à prendre la relève de Frank de Boer, limogé par sa Fédération après un Euro conclu en huitième de finale (défaite 0-2 contre la République tchèque), ainsi qu’à apporter un nouveau souffle à la sélection emmenée par Memphis Depay.

L’ancien coach de Manchester United, du Bayern Munich ou du Barça ne s’est pas démonté face à l’assistance, malgré les doutes nés depuis son officialisation quant à son âge avancé et ses préceptes peut-être un peu dépassés, lui qui était déjà sélectionneur il y a plus de vingt ans entre 2000 et 2001, puis entre 2012 et 2014.

"Je ne le fais pas pour moi mais pour aider le football néerlandais"

Les Néerlandais avaient "besoin d’un entraîneur expérimenté", a-t-il assuré avant de poursuivre avec aplomb. "Si j’avais été à la place de la KNVB (la Fédération néerlandaise de football, ndlr), je me serais également adressé à moi. Qui d’autre aurait pu le faire?" Sous contrat jusqu’à la Coupe du monde 2022 avec les Pays-Bas, qu’il sera chargé de qualifier pour l’échéance, Van Gaal a également insisté sur le caractère charitable de cette troisième pige.

"Mon objectif personnel est de devenir champion du monde et je veux le transmettre à mes joueurs. (…) Je ne le fais pas pour moi mais je le fais pour aider le football néerlandais. J‘ai toujours tout fait pour aider le football néerlandais." Des déclarations qui peuvent sonner un peu faux lorsqu’on les met en exergue avec ses propos de juillet dernier contre ceux qui deviendraient quelques jours plus tard ses propres joueurs. "Regardez l’Euro avec les garçons. Une bande de stars glorifiées qui n’a rien fait", avait-il lâché dans un discours retranscrit par Telegraaf. "J’avais la France et le Portugal en tête, pas l’équipe nationale néerlandaise", s’est-il justifié ce mardi.

Louis van Gaal, éloigné des terrains depuis la fin de son aventure de deux saisons avec Manchester United en 2016, va débuter les éliminatoires à la Coupe du monde 2022 par trois rencontres en septembre avec un groupe de 25 joueurs: contre la Norvège le 1er, face au Monténégro le 4 puis contre la Turquie le 7. Il avait notamment mené la sélection à la troisième place du Mondial 2014 au Brésil.