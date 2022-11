Portugal-Uruguay: la réponse cinglante de Cavani sur son sélectionneur

Edinson Cavani, attaquant de l’Uruguay, a renvoyé vers son sélectionneur Diego Alonso pour expliquer les performances de la sélection, battue par le Portugal (2-0) lundi et au pied du mur pour la qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Edinson Cavani ne semble pas vraiment comprendre la manière de jouer de l’Uruguay. L’attaquant de 35 ans a ciblé son sélectionneur, Diego Alonso, au moment de répondre à une question sur les difficultés de la Celeste lors de la Coupe du monde. Accrochée par la Corée du Sud (0-0) en ouverture, elle est tombée contre le Portugal (2-0), lundi et jouera sa qualification pour les huitièmes de finale contre le Ghana lors de la dernière journée.

"C'est un goût amer de perdre, a regretté l’ancien Parisien sur la chaîne Canal 12 de Uruguay. On sait qu'on a un gros potentiel pour faire plus. Ça nous coûte, parce que perdre des points dans une Coupe du monde, c'est compliqué. Il y a des choses à améliorer et il faut préparer le prochain match comme une finale, parce que nous avons encore la chance de sortir de cette phase de groupes."

"Demandez à Alonso"

Interrogé sur les raisons de ces difficultés, Cavani a renvoyé vers son entraîneur. "Demandez à Alonso, a-t-il lancé. Il peut parler de manière plus tactique de ce qui se passe. C'est le football, parfois les choses s'arrangent, d'autres fois elles ne le font pas. Ce sera le but de notre préparation. Essayons de corriger et d'améliorer les choses."

Lors du premier match, Cavani était en entré en jeu à la 64e minute à la place de Luis Suarez. Il avait retrouvé une place de titulaire lundi avant de céder sa place à l’ancienne star de Liverpool et du Barça (72e). L’Uruguay a désormais rendez-vous vendredi pour tenter de valider sa qualification face au Ghana. Elle doit impérativement s’imposer et espérer que la Corée du Sud ne batte pas le Portugal, déjà qualifié, et ne termine avec une meilleure différence de but.