Portugal-Uruguay: le spectateur entré sur la pelouse avec le drapeau arc-en-ciel est coutumier du fait

L’homme qui a pénétré sur le terrain avec un drapeau arc-en-ciel et plusieurs messages politiques sur son tee-shirt pendant Portugal-Uruguay (2-0), lundi, a déjà "sévi" lors de plusieurs Coupes du monde.

Il a encore échappé à la sécurité pour entrer sur le terrain. L’homme qui a provoqué la brève interruption du match entre le Portugal et l’Uruguay (2-0), lundi lors de la Coupe du monde, est un récidiviste. Il s’agit de Mario Ferri, un Italien, aperçu à plusieurs reprises lors de matchs de football. Lundi, il a traversé le terrain en arborant un maillot arc-en-ciel et plusieurs messages politiques sur son tee-shirt: "sauvez l’Ukraine" à l’avant et "respect pour les femmes iraniennes" à l’arrière.

Déjà aperçu lors des Mondiaux 2010 et 2014

Il est plus connu sous le nom de "Il Falco" (le Faucon) et se distingue par son tee-shirt bleu barré du logo de Superman. Selon le média belge RTBF, il a lancé ses premières interventions sur le terrain de football en 2007 et a déjà perturbé plusieurs rencontres de Coupe du monde. Lors de l’édition 2010 en Afrique du Sud, il était ainsi entré sur le terrain lors de la demi-finale entre l’Espagne et l’Allemagne (1-0).

L’année suivante en 2011, il s’était invité lors de la finale de la Ligue des champions entre le FC Barcelone et Manchester United (3-1), déposant même une écharpe de l’AC Milan sur les épaules de Lionel Messi. Il avait récidivé au Mondial 2014 au Brésil pendant le huitième de finale entre la Belgique et les Etats-Unis (2-1, ap) avec un message pour "sauver les enfants des favelas".

Il a donc remis ça en 2022 en entrant sur la pelouse lors de la deuxième période après avoir faussé compagnie aux services de sécurité. La réalisation a pris le soin de ne pas diffuser son intrusion même si ses différents messages ont bien été diffusés sur les réseaux sociaux. Il a finalement été intercepté et évacué du stade. Rien n’a filtré sur son sort judiciaire.