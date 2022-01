Pour la Coupe du monde, le Qatar a dû diversifier son offre pour loger les supporters

Alors que la Coupe du monde débutera le 21 novembre prochain, le Qatar a dû réfléchir à une offre de logements susceptible de correspondre aux centaines de milliers de personnes attendues pour l'événement.

C’est un enjeu important pour le Qatar. Un pays dont la superficie est comparable à l’Ile-de-France (11 571 km² pour le Qatar, 12 012 km² pour la région française) et qui s’apprête à augmenter d’un tiers sa population globale durant la Coupe du monde 2022 en novembre et décembre prochains. Comment l’Emirat et sa capitale Doha vont pouvoir gérer l’afflux importants de personnes arrivant dans le pays, pour cette version compacte du Mondial?

Ces derniers mois, l’état-major qatari s’est attelé à travailler sur sa capacité hôtelière pour accueillir plus d’un million de touristes sur un mois. A titre de comparaison, en 2019, avant la pandémie mondiale, le Qatar avait accueilli 2.136.504 touristes internationaux.

Environ 130.000 chambres prévues

Le Comité suprême pour la livraison et l'héritage (SC), autorité locale en charge de l’organisation de la Coupe du Monde avec la FiFA, a prévu autour de 130.000 chambres pour satisfaire la demande des supporters attendus pendant les 28 jours du tournoi. Ces chambres seront réparties dans des hôtels et appartements avec services allant du deux aux cinq étoiles.

Mais Doha a dû aussi se diversifier en mettant à disposition ses complexes et camps traditionnels dans le désert à 30 minutes de Doha - aussi pour faire découvrir la culture locale et developer le tourisme - ou en signant un partenariat avec MSC Croisières pour permettre à certains supporters de loger dans des navires de croisière temporairement amarrés dans la baie de Doha, appelés "hôtels flottants".

En octobre 2021, le SC a également signé un accord avec le plus grand opérateur hôtelier d'Europe, Accor, qui embauchera 10.000 personnes pour gérer et exploiter plus d'un million de nuits dans 60.000 appartements et villas pendant le Mondial.

Un modèle de Coupe du monde "compacte"

Un dispositif adapté à "une coupe du monde compacte, ou les supporters n’auront pas besoin de changer de ville et donc de logement pour assister aux matchs de leurs sélections nationales durant toutes les phases de la compétition", assure le comité d’organisation.

Mais patience, aucune réservation ne peut être réalisée auprès des tour-opérateurs ou plateformes web, pour l’instant pour la période de la Coupe du monde. Ce qui a fait naitre, chez certains supporters, des craintes d’une pénurie de logements. En réalité, le comité d’organisation et l’office du tourisme local ont voté une loi en mars 2021 qui centralise les réservations de logements via une seule et unique plateforme gouvernementale destinée. Cette plateforme doit être mise en ligne officiellement dans les prochaines semaines et va permettre à l’état de réguler le prix des 130.000 logements disponibles.

A travers cette loi, les décideurs qataris ont obligé les hôtels et les acteurs immobiliers privés à plafonner les prix des logements en fonction du standing de la chambre, de l'appartement ou de la cabine loué. Une décision qui doit permettre d’éviter la spéculation des prix en période de Coupe du monde.

A titre d’exemple, selon la circulaire du ministère du commerce qatari, le prix d’une chambre standard en hôtel 3 étoiles sera plafonné à 438 Riyals Qatari (~100 euros) par nuit. Ou encore 2133 Riyals Qatari (~500 euros) par nuit pour une chambre standard en hôtel 5 étoiles de luxe.

Le Qatar assure être prêt pour recevoir tous les supporters, à des prix fait pour la demande et les besoins de chacun, sans problème pour se loger durant la compétition. En attendant d’y voir plus clair avec le lancement de la plateforme de logements pour cette coupe du Monde 2022.