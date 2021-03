Qualifications Mondial 2022: en mode vendanges, les Pays-Bas se relancent contre la Lettonie

Ultra-dominateurs mais d'une invressemblable inefficacité devant le but, les Pays-Bas ont battu la Lettonie ce samedi pour leur deuxième match dans les qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar (2-0).

Les Pays-Bas se relancent. Terrassés par la Turquie et un triplé de Burak Yilmaz mercredi lors de la première journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022 (4-2), les coéquipiers de Memphis Depay ont relevé la tête ce samedi à domicile contre la Lettonie (2-0), grâce à des buts de Steven Berghuis (32e) et de Luuk de Jong (69e).

L'ampleur finalement modeste du score n'illustre par l'emprise qu'ont eue les Néerlandais sur la rencontre. Dans leur jardin de la Johan-Cruyff Arena, à Amsterdam, les vice-champions du monde 2014 se sont procurés un nombre incalculable d'occasions. Quand ce n'était pas Ozols, le portier letton, qui faisait des miracles, les Néerlandais voyaient - entre autres - leurs tirs repoussés par les montants (deux barres en première période).

Les Néerlandais ont tiré 37 fois au but

Les chiffres donnent une idée de la domination - et de l'inefficacité - des Oranjes: 37 tirs, dont neuf cadrés. Incapable de la mettre au fond dans le jeu, si ce n'est sur cette jolie frappe enroulée de Steven Berghuis à l'extérieur de la surface pour l'ouverture du score, les Pays-Bas s'en sont remis à un corner frappé par Memphis Depay et déposé sur la tête de Luuk de Jong pour faire le break. Un deuxième but salvateur, tant l'arrière-garde néerlandaise tremblait sur chaque contre letton.

En dépit d'avoir soigné leur goal-average, les Néerlandais ont réenclenché la marche avant dans cette longue route vers le Qatar. Grâce à cette victoire, ils se replacent à hauteur de la Norvège et empêchent le Monténégro mais surtout la Turquie, impressionnante face aux coéquipiers d'Erling Haaland (3-0), de prendre le large. Mardi, les Oranjes affronteront Gibraltar dans une rencontre qui risque fort de ressembler à celle de ce samedi... avec peut-être davantage de buts.

Le classement du groupe G (2e j.)

1. Turquie, 6 points

2. Monténégro, 6 points

3. Norvège, 3 points

4. Pays-Bas, 3 points

5. Lettonie, 0 point

6. Gibraltar, 0 point