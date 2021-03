Mondial 2022: victoire spectaculaire de la Turquie contre les Pays-Bas, triplé de Yilmaz

Les Pays-Bas ont lourdement chuté en Turquie ce mercredi (4-2), pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. L'attaquant de Lille Burak Yilmaz a signé un triplé, tandis que Memphis Depay est resté muet.

Déjà une surprise dans cette première journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022: la Turquie a largement battu les Pays-Bas ce mercredi (4-2) à Istanbul. Un match spectaculaire, avec un grand bonhomme: Burak Yilmaz. L'attaquant du LOSC a signé un triplé pour porter les siens.

Le bijou de Yilmaz sur coup franc

Buteur à la 15e minute sur une frappe légèrement déviée par le bras Matthijs de Ligt, Yilmaz a transformé un penalty à la 34e. Mais son bijou est intervenu à la 81e, avec un coup franc excentré frappé directement dans la lucarne opposée de Krul. Magnifique.

Et salvateur. Car les Turcs, qui menaient 3-0 après le but de Calhanoglu à la 46e, ont souffert en deuxième période. Les coéquipiers de Memphis Depay (titulaire) sont même revenus à 3-2 grâce à des buts coup sur coup de Klaassen (75e) et De Jong (76e). Mais le coup france de Yilmaz a calmé les ardeurs des Oranje. En toute fin de rencontre, Depay a même raté un penalty qui n'aurait pas changé le résultat.

Samedi prochain, pour la deuxième journée des éliminatoires du Mondial au Qatar, les Néerlandais, déjà sous pression, recevront la Lettonie, tandis que la Turquie se rend en Norvège.