Algérie: Slimani bat le record de buts avec les Fennecs

Grâce à un doublé face au Niger (6-1), l’attaquant de l’Algérie Islam Slimani a battu le record de buts inscrits en sélection. Avec 38 buts, il devance désormais l’ancien Auxerrois Abdelhafid Tasfaout.

Islam Slimani dans l’histoire du foot algérien. L’avant-centre de l’Olympique Lyonnais est le nouveau recordman des buts en sélection. Ce vendredi, l’ancien Monégasque a activement participé au festival offensif des Fennecs, vainqueurs tranquilles du Niger 6-1 lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. A 33 ans, Slimani a scoré deux fois en fin de rencontre (76e, 88e). Un match aussi marqué par un coup franc exceptionnel de Riyad Mahrez.

38 buts en 77 sélections

Auteurs de ses 37eme et 38eme buts avec les champions d’Afrique au soir de sa 77eme sélection, il devance désormais l’ancien buteur passé notamment par Auxerre et Guingamp, Abdelhafid Tasfaout (36 buts en 85 sélections entre 1990 et 2002). "C’est un rêve pour moi d’être le meilleur de la sélection, a déclaré Slimani, cité par DZ Foot. Quand je revois ma carrière et ma jeunesse c’est un rêve. C’est une fierté pour moi, mes parents et ma famille. Il faut croire en ses rêves pour les réaliser."