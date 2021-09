Brésil-Argentine: la presse argentine déplore une honte mondiale

La presse argentine s’en prend vertement aux membres de l’agence sanitaire brésilienne qui ont interrompu le choc entre le Brésil et l’Argentine, dimanche.

La rivalité sportive entre le Brésil et l’Argentine a pris une tournure beaucoup plus sociétale, dimanche soir. L’arrêt du choc par un membre de l’agence sanitaire a rendu furieux les joueurs des deux équipes. Mais aussi la presse argentine. TyC Sports parle ainsi d’un "scandale mondial" alors que le quotidien Olé y voit une "honte" planétaire.

"Le Brésil, champion du monde de la paperasse"

A la une de son édition de lundi, il s’en prend directement à la politique brésilienne. "Le Brésil, champion du monde de la paperasse". "A la vue du monde, un agent brésilien est entré sur le terrain après cinq minutes de jeu et l’arbitre a suspendu le Clasico, rappelle le journal sur sa première page. Avec un motif absurde et fallacieux, ils voulaient empêcher de joueur quatre jours argentins de Premier League. La Fifa va trancher."

Le journal Clarin a aussi utilisé du terme "scandale" alors que La Nacion a qualifié de "rare" et "ridicule" la décision prise par l’agence sanitaire brésilienne. Après de longues discussions et contestations, les joueurs de la sélection argentine sont rentrés aux vestiaires. Ils ont finalement repris l’avion en direction de Buenos Aires en compagnie de Giovani Lo Celso, Emiliano Martinez, Cristian Romero et Emiliano Buendia, les quatre joueurs de Premier accusés d’avoir enfreint le protocole sanitaire brésilien.