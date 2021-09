Brésil-Argentine: scène surréaliste avec l'agence sanitaire sur le terrain, match arrêté

Le match de qualifications pour le Mondial 2022 de football entre le Brésil et l'Argentine a été interrompu ce dimanche, à Sao Paulo, après l'intervention sur le terrain de l'agence sanitaire brésilienne Anvisa, pour violation des protocoles anticovid de la part de quatre joueurs argentins évoluant en Angleterre.

La scène est triste, mais seule la zone Amsud peut offrir un scénario aussi rocambolesque. Le plus grand Clasico du monde, Brésil-Argentine, suspendu après seulement cinq minutes de jeu pour une raison administrative. Un membre de l’agence de vigilance sanitaire a soudainement pénétré sur le terrain après le coup d’envoi du match pour réclamer la sortie de trois des quatre Argentins (Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero; Emiliano Buendia n'était pas sur la feuille de match) soupçonnés d’avoir enfreint le protocole sanitaire.

Son intrusion a provoqué la colère des joueurs argentins, qui ont alors pris le chemin des vestiaires, pour protester, sous l'œil médusé des Brésiliens. Des discussions entre tous les acteurs de la rencontre (joueurs, entraîneurs, officiels…) ont alors commencé, dans le calme après quelques minutes d’agitation. Les trois joueurs argentins évoluant en Premier League anglaise ont été alignés d’entrée contre le Brésil, malgré une recommandation de l'agence sanitaire brésilienne de les placer en quarantaine pour violation des protocoles anticovid.

Brésil-Argentine arrêté par l'agence sanitaire brésilienne © AFP

Messi: "Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ?"

La confusion viendrait du fait que les joueurs en question auraient fourni de "fausses informations" dans le formulaire d'entrée au Brésil, omettant de signaler qu'ils avaient séjourné au Royaume-Uni lors des quatorze derniers jours précédant leur arrivée. Un accord entre la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) et la Confédération brésilienne de football (CBF) existait pourtant dans le cadre de la Copa America, au début de l'été, pour couvrir ces joueurs et leur permettre de jouer. Et ce alors qu’une ordonnance ministérielle datant du 23 juin interdit l'entrée sur le territoire brésilien à toute personne étrangère venue du Royaume-Uni, d'Inde ou d'Afrique du Sud, pour éviter la propagation de variants du Covid-19.

"Si le joueur ne peut pas entrer dans le pays, pourquoi ils l'ont laissé entrer ? Cela fait trois jours qu'on s'entraîne”, s’est emporté Lionel Scaloni, alors qu’il s’entretenait avec Neymar. "Cela fait trois jours qu'on est ici, on attendait pour disputer le match, pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt ?", s’est offusqué Lionel Messi, abasourdi par tant d’amateurisme.

Contrairement aux neuf Brésiliens de Premier League convoqués par le sélectionneur Tite, les quatre Argentins ont fait le voyage malgré le véto des clubs anglais, qui ont interdit à leurs joueurs sud-américains de participer à ces matchs internationaux pour éviter une quarantaine à leur retour.

Une heure après la suspension du match, la Conmebol a finalement remis la décision de reprendre le cours de ce match entre les mains de la FIFA, seule institution compétente à ses yeux pour trancher dans ce dossier qui s'annonce déjà explosif. En attendant le match est ajourné.