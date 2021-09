Brésil-Argentine: les autorités brésiliennes veulent exclure quatre Argentins, au dernier moment

Juste avant le match entre le Brésil et l'Argentine ce dimanche, les autorités locales souhaitent isoler quatre joueurs argentins qui n'ont pas respecté de quarantaine à leur arrivée depuis le Royaume-Uni.

Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Emiliano Buendia et Cristian Romero ont pris l'avion ensemble cette semaine pour disputer avec l'Argentine un match important et symbolique face au Brésil, ce dimanche soir à 21 heures. Il reste pourtant un doute quant au fait qu'ils soient bien sur la pelouse ou sur le banc au moment du coup d'envoi.

Les autorités sanitaires brésiliennes réclament en effet leur exclusion. Joueurs d'Aston Villa (Martinez et Buendia) et Tottenham (Lo Celso et Romero), ils auraient fourni de "fausses informations" dans le formulaire d'entrée au Brésil, omettant de signaler qu'ils avaient séjourné au Royaume-Uni lors des quatorze derniers jours précédant leur arrivée.

Une ordonnance ministérielle datant du 23 juin interdit en effet l'entrée sur le territoire brésilien à toute personne étrangère venue du Royaume-Uni, d'Inde ou d'Afrique du Sud, pour éviter la propagation de variants du Covid-19.

Les Brésiliens de Premier League, eux, sont absents

"L'Anvisa considère que cette situation représente un risque sanitaire grave et recommande que les autorités de santé locales (de Sao Paulo) ordonnent la quarantaine immédiate des joueurs, qui sont interdits de prendre part à toute activité et de demeurer sur le territoire brésilien", a expliqué l'agence dans un communiqué.

L'Anvisa dit avoir notifié la Police fédérale pour que "les mesures nécessaires soient prises immédiatement". Selon le site d'informations Globoesporte, la Fédération argentine devrait néanmoins demander une autorisation exceptionnelle aux autorités de Sao Paulo pour permettre aux joueurs d'être alignés face à la Seleçao.

Contrairement aux neuf Brésiliens de Premier League convoqués par le sélectionneur Tite, les quatre Argentins ont fait le voyage malgré le véto des clubs anglais, qui ont interdit leurs joueurs sud-américains de participer à ces matchs internationaux pour éviter une quarantaine à leur retour.

Emiliano Martinez, gardien titulaire de la sélection lors de la Copa America, ne semble lui pas très inquiet. Il a posté sur Instagram une photo de son maillot prêt pour le match, comme si de rien n'était.