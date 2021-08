Coupe du monde 2022: le Brésil privé de neuf joueurs, bloqués par les clubs anglais

Selon plusieurs médias brésiliens, la sélection brésilienne va devoir se passer de neuf joueurs évoluant en Angleterre face aux refus des clubs anglais de les libérer en raison du Covid-19.

La confédération brésilienne de football (CBF) va perdre son bras de fer avec la Premier League. Selon Globo Esporte et d’autres médias brésiliens, la sélection va devoir se passer de ses neuf joueurs évoluant en Angleterre pour les trois matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 face au Chili (3 septembre), l’Argentine (le 5) et le Pérou (le 10).

Initialement retenus par Tite, Thiago Silva (Chelsea), Richarlison (Everton), Ederson et Gabriel Jesus (Manchester City), Raphinha (Leeds United), Alisson, Fabinho et Firmino (Liverpool) et Fred (Manchester United) feront finalement l’impasse, tout comme Matheus Nunes (Sporting, Portugal), pas encore intégralement vacciné.

L’Angleterre n’a pas accepté de libérer ces joueurs en raison, notamment de la pandémie du Covid-19. La CBF a échoué dans ses négociations avec les dirigeants anglais qui ont en revanche autorisé quatre Argentins (Martinez, Buendia, Lo Celso, Romero) et un Colombien à rallier leur sélection. Le Chili et l’Uruguay n’ont en revanche pas été autorisés à retenir des joueurs de première division anglaise.

Le sélectionneur brésilien avait anticipé ces défections en appelant neuf autres joueurs pour ces matchs de qualification. La Seleçao est leader du classement de la zone Amérique du Sud avec six victoires en autant de matchs (18 points). La confédération brésilienne n’a pas encore officialisé l’absence de ses joueurs anglais pour les trois prochains rendez-vous.