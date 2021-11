Coupe du monde 2022: les barrages intercontinentaux pourraient se jouer sur un match

The New Zealand Herald affirme ce vendredi que la FIFA songe à changer le format des barrages intercontinentaux des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. La qualification pourrait se jouer sur un match unique en terrain neutre, et non pas en aller-retour.

La FIFA serait en train de préparer une petite révolution pour le Mondial 2022. Selon une information rapportée ce vendredi par le New Zealand Herald, les barrages intercontinentaux des éliminatoires, qui se jouent habituellement en aller-retour et domicile-extérieur, pourraient se disputer en un match unique sur terrain neutre. Rien n'est encore finalisé, mais des discussions allant dans ce sens se tiendraient actuellement.

Ces barrages intercontinentaux sont prévus au mois de juin. Cela concernera une équipe de chacune de ces quatre confédérations: Asie (AFC), Océanie (OFC), Amérique du Sud (CONMEBOL) et enfin Amérique du Nord et centrale (CONCACAF). Deux affiches, qui seront déterminées par tirage au sort, seront donc au programme.

La seule chance de qualification pour l'Océanie

Toujours d'après le New Zealand Herald, le possible changement de format est principalement motivé par les risques que la pandémie de Covid-19 fait peser sur le calendrier international et sur la logistique des sélections. Pour éviter que des matchs soient reportés au dernier moment, la FIFA songerait ainsi à organiser ces barrages au Qatar, l'hôte de la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre).

Pour l'Océanie, et en particulier pour la Nouvelle-Zélande, sa sélection phare, ces barrages intercontinentaux sont cruciaux. Cette confédération ne possède pas de place directe attitrée pour le Mondial. Sa seule chance de représentation passe ainsi par ce dernier tour des qualifications. L'Asie possède quant à elle cinq places réservées, plus celle des barrages. Pour l'Amérique du Sud, la répartition est à 4+1. Pour l'Amérique du Nord, c'est 3+1.