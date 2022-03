Coupe du Monde: l'Equateur et l'Uruguay décrochent leur billet pour le Qatar

L'Equateur et l'Uruguay ont validé leur ticket pour la Coupe du monde ce jeudi lors de l'avant dernière journée des qualifications sud-américaines,

L'Uruguay, grâce à sa victoire ce jeudi sur le Pérou (1-0), et l'Equateur, malgré sa défaite au Paraguay (3-1), s'envoleront avec le Brésil et l'Argentine pour le Qatar (21 novembre-18 décembre). La cinquième place offrant un barrage contre une équipe d'Asie se jouera entre le Pérou, la Colombie et le Chili.

Il y a désormais 19 équipes qualifiées pour Qatar-2022 et il reste encore 13 places à attribuer. L'Equateur se qualifie pour la quatrième Coupe du monde de son histoire seulement, après 2002, 2006 (meilleur résultat avec un huitième de finale) et 2014.

La place de barragiste se jouera entre le Pérou, la Colombie et le Chili

Sans vedette parmi ses joueurs, la majorité d'entre eux évoluant dans le championnat domestique, La Tri a imposé sa densité physique au fil de ces éliminatoires, se montrant plus régulière que ses concurrents malgré quelques contre-performances notoires, comme jeudi face au Paraguay avec une défense aux abois.

L'Equateur (3e, 25 points) a surtout profité des faux-pas des autres prétendants, la Colombie en tête qui est passée à côté lors de ces éliminatoires survolés sans grande opposition par les deux sélections majeures en Amérique du sud, Brésil et Argentine, toujours invaincus.

La bande à Neymar, première avec 42 points, a écrasé le Chili (4-0), et celle à Messi, deuxième avec 35 points, affrontera vendredi le Venezuela.