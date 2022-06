EN DIRECT - Australie-Pérou: qui affrontera la France en ouverture de la Coupe du monde ?

L'Australie vise le 5 à la suite

Vainqueurs des Émirats Arabes Unis dans le barrage asiatique (2-1), les hommes de Graham Arnold s'étaient classés 3es de leur groupe de qualification, derrière l'Arabie Saoudite et le Japon, avec 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Ils n'ont plus manqué de Mondial depuis l'édition 2002 et ont atteint les 8es de finale en 2006.