Coupe du monde 2022 (qualifs): l’Australie sort les Emirats, le troisième adversaire des Bleus en poule se précise

L’Australie a peiné mais a dominé les Emirats arabes unis (2-1) ce mardi lors du barrage de la zone Asie des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Les Australiens affronteront lundi prochain le Pérou dans un barrage intercontinental pour décrocher leur billet dans le groupe de l’équipe de France au Qatar.

Un but chanceux dans les dernières minutes a permis aux Socceroos de se qualifier pour un barrage intercontinental contre le Pérou, lundi prochain. Le vainqueur de ce duel qualifiera l'une des deux dernières équipes pour la Coupe du monde dans le groupe D avec la France, le Danemark et la Tunisie.

Deux buts en cinq minutes pour lancer le duel

Après une première période assez pauvre en occasions, l'Australie s'est enfin réveillée. Martin Boyle a débordé sur le côté droit de la surface avant de trouver Jackson Irvine d’un joli centre à ras de terre dans les six mètres.

L’attaquant du club allemand de Sankt Pauli (D2) a joliment dévié pour lancer l’Australie vers la finale de ce mini-tournoi qualificatif disputé au Qatar (1-0, 53e).

Un avantage de courte durée puisque les Emirats arabes unis ont fait le retour seulement quatre minutes plus tard. Sur un centre mal dégagé par la défense des Socceroos, Caio Canedo a déclenché une frappe puissante sans contrôle pour égaliser (1-1, 57e). Grâce à son attaquant d’origine brésilienne, la sélection émiratie est immédiatement revenue dans ce barrage.

L’Australie qualifiée sur un coup de chance

Hormis un gros raté de Craig Goodwin, incapable de cadrer à quelques mètres des cages adverses, ou une jolie frappe de Jamie Maclaren bien dévié en corner par le gardien d’Al-Ain Khalid Eisa (1-1, 80e) la fin de la rencontre n’a pas donné lieu à un immense spectacle. Favorite sur le papier, l’Australie a même un temps laissé la possession aux Emirats arabes unis qui n’ont pas su en profiter.

Et dans un dernier sursaut, les partenaires de Mathew Ryan sont parvenus à trouver la faille sur une erreur de la défense émiratie. Ajdin Hrustic a repris de volée sans contrôle depuis l’entrée de la surface sur un corner dégagé plein axe. Si Khalid Eisa allait tranquillement stopper la tentative du milieu de l’Eintracht Francfort, Ali Salmeen a dévié le ballon juste devant lui et le gardien a été pris à contre-pied (2-1, 84e).

Des retrouvailles avec le Pérou, les Bleus bientôt fixés

Lundi prochain, toujours au Qatar (20h heure française), l’Australie affrontera le Pérou. Face au cinquième des qualifications en Amérique du Sud, les Socceroos devront élever leur niveau de jeu pour espérer l’emporter. En 2018, lors de la phase de groupe du Mondial, le Pérou avait gagné (2-0).

Au terme de cet ultime match de qualification, l'avant-dernier billet pour le Mondial sera disitribué. Les joueurs et le staff de l’équipe de France suivront probablement avec attention cette rencontre entre l’Australie et le Pérou. Et pour cause, les Bleus joueront leur premier match de la Coupe du monde, le 22 novembre prochain, contre cet adversaire.