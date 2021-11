Etats-Unis–Mexique: gros chambrage entre Pulisic et Ochoa

Auteur du premier but de la victoire des Etats-Unis face au Mexique dans la nuit de vendredi à samedi (2-0), Christian Pulisic a célébré son but avec une inscription sur un t-shirt en réponse aux déclarations d’avant-match de Guillermo Ochoa. Le gardien mexicain estimait que les Etats-Unis souhaitent copier le Mexique.

"Le Mexique est le miroir dans lequel les Etats-Unis veulent se voir et veulent copier". La déclaration de Guillermo Ochoa avant le derby entre les Etats-Unis et le Mexique n’est pas tout à fait passer inaperçue. Pour cause, le premier buteur du match Christian Pulisic s’en est souvenu au moment de sa célébration.

"L'homme dans le miroir" répond à Ochoa

À un quart d’heure du terme, il a permis aux Américains de prendre l’avantage d’une tête à bout portant sur une passe de Timothy Weah, cinq minutes après son entrée en jeu. Le milieu de Chelsea a aussitôt soulevé son maillot pour y laisser apparaître un t-shirt et l’inscription suivante: "L’homme dans le miroir".

Une photo rapidement partagée par le compte de la MLS et de l’équipe nationale américaine, qui en a remis une couche avec un cinglant: "Si vous voulez faire du monde un endroit meilleur, jetez un œil à vous-même et faites le changement…".

Si Pulisic a d'abord souhaité calmer le jeu, comme le relaie ESPN ("Je pense que vous connaissez le message, je ne veux pas trop en parler, ce n'est pas grand-chose, et ne pas provoquer de polémique"), il a ironisé à nouveau sur la situation: "Le l'ai en fait écrit dans le miroir".

Ochoa avait taclé la MLS

Dans la semaine, Guillermo Ochoa avait comparé le football des deux pays dans un entretien à TUDN. "Je pense qu’il y a encore un long chemin à parcourir pour que la MLS atteigne la Ligue mexicaine, avait-il notamment lancé. Ils ont beaucoup grandi, mais vous avez vu les derniers vainqueurs de la Ligue des champions de la CONCACAF, ce sont des clubs mexicains. Ce n’est pas parce qu’une équipe de MLS gagne là-bas qu’elle est proche. Elle doit rattraper son retard."

Les deux ennemis poursuivent leur bras de fer puisqu'après les matchs allers des éliminatoires au Mondial 2022, ils sont à égalité de points dans la zone CONCACAF. Leur prochain duel est prévu fin mars, pour sans doute décider de leur placement final dans cette poule unique. Le rendez-vous est pris.