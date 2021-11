Finlande-France: Dubois sort sur blessure, vers un forfait pour OL-OM

Léo Dubois s'est blessé à la cuisse droite à la fin de la première période du match entre la Finlande et la France, ce mardi soir à Helsinki.

Coup dur pour Léo Dubois et l'OL. Sur une course défensive, juste avant la mi-temps du match à Helsinki, le latéral droit de l'équipe de France s'est blessé à la cuisse droite. Après être longuement resté au sol, il a été strappé et a dû être raccompagné aux vestiaires par deux membres de l'encadrement médical. Le Lyonnais risque donc de devoir renoncer au choc de Ligue 1 face à l'OM, dimanche soir au Groupama Stadium (20h45).

C'est Benjamin Pavard qui est entré à la place de Léo Dubois au retour des vestiaires, dans le même rôle de piston sur le côté droit du 3-4-3 de Didier Deschamps. Face au Kazakhstan, samedi soir au Parc des Princes, c'était Kingsley Coman qui avait animé ce couloir. Le Munichois est d'ailleurs rapidement entré en jeu en Finlande ce mardi soir, en seconde période, permettant à Benjamin Pavard de glisser dans l'axe de la défense.

>> Finlande-France en direct

Les Bleus déjà qualifiés

Ce déplacement à Helsinki était sans pression pour l’équipe de France, déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2022, au Qatar, où elle défendra son titre. L’enjeu pour les Bleus était de finir invaincus l’année 2021 et de prolonger la série d’invincibilité, avec un 18e match consécutif sans défaite. Le record historique des Bleus est de 30 matchs sans défaite, entre 1994 et 1996.

La dernière défaite des Bleus remonte au 11 novembre 2020 en match amical au Stade de France... face à la Finlande (0-2). Le dernier revers en match officiel date du 8 juin 2019 en Turquie (2-0), lors des éliminatoires de l'Euro.