OL: Boateng toujours en colère après la débâcle à Rennes

Le défenseur allemand de l'OL, Jérôme Boateng, ne digère toujours pas la déroute (4-1) de l'Olympique Lyonnais à Rennes. Un revers subi avant la trêve internationale.

Le temps ne guérit pas toujours les blessures. Une semaine après un cuisant et douloureux revers (4-1) à Rennes, Jérôme Boateng peine à digérer l’attitude de l’équipe lyonnaise, dévorée collectivement par les hommes de Bruno Genesio. "Pour moi, c'était clair dès la première minute. Nous n'avons pas gagné un seul duel, ils ont été plus agressifs dans tous les domaines du jeu et tu ne peux pas gagner un match comme cela, surtout quand c'est à l'extérieur", constate amèrement l’ancien défenseur du Bayern Munich sur OLTV.

Boateng: "Nous devons montrer que c'était une erreur"

L’équipe lyonnaise a semblé désemparée face aux vagues rennaises qui s’abattaient sur elle, incapable de réagir, dépourvue de la moindre solution: "Nous n'avons pas joué ensemble, nous n'avons pas communiqué comme nous aurions dû, regrette Boateng. On a eu de la chance de ne perdre seulement que 1-0 à la mi-temps, mais ce qu'il s'est passé ensuite est inacceptable (...) Je sais qu'à la télévision, les supporters se demandaient comment c'était possible.. Nous devons montrer que c'était une erreur et que nous allons faire mieux. On doit trouver les réponses pour changer les choses." Un message fort de la part du défenseur allemand, qui fait écho aux propos délivrés par son entraîneur au coup de sifflet final.

"Félicitations à Rennes, c'était mérité, avait déclaré Peter Bosz, très marqué par la défaite et le score fleuve. Dès la mi-temps, on pouvait déjà être à 0-4. Si on avait seulement 0-1, c'est qu'on a eu de la chance, ce n'est pas parce qu'on a bien défendu (...). On a été mauvais ce soir. Collectivement. Avec le ballon, sans le ballon. Ce n'était pas le Lyon que j'ai vu ce dernier mois (...). Ca n'a rien à voir avec la tactique, la stratégie, on était très mauvais. Ils ont plus sprinté, beaucoup mieux joué au ballon, perdu beaucoup moins de ballons que nous. On le savait que c'était un gros match, que Rennes était un concurrent à l'Europe. Je n'ai pas d'explication. J'ai essayé, mais moi non plus je n'étais pas dedans".