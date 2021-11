Equipe de France: Lloris, Areola, Costil... Deschamps justifie sa hiérarchie des gardiens

A la veille de Finlande-France, Didier Deschamps a annoncé ce lundi qu'Hugo Lloris sera titulaire à Helsinki, malgré l'absence d'enjeu. Le sélectionneur des Bleus a aussi expliqué pourquoi Alphonse Areola est numéro 2 dans son esprit, plutôt que Benoit Costil.

Malgré la qualification pour le Mondial 2022 déjà acquise, et donc l'absence d'enjeu (du moins pour les Bleus), Didier Deschamps n'a pas voulu ce lundi donner d'indices clairs sur le onze de départ qu'il alignera mardi soir lors de Finlande-France. Sauf... en ce qui concerne les gardiens de but.

Invité à répondre en début de conférence de presse à une question sur Moussa Diaby, le sélectionneur tricolore a ainsi annoncé qu'Hugo Lloris sera bien titulaire dans les buts français à Helsinki. "Est-ce qu’il (Diaby) est susceptible de débuter? Oui, comme les 22 autres. Enfin pas tout à fait les 22 parce que c’est Hugo qui jouera dans les buts et qui sera capitaine, a lancé Deschamps. Alphonse (Areola) et Benoit (Costil) seront sur le banc." Et ils le seront dans cet ordre.

"Alphonse a un vécu et une expérience avec nous plus importants que Benoit"

Quelques minutes plus tard, "DD" a en effet confirmé que dans son esprit, et en l'absence de Mike Maignan, le portier de West Ham est numéro 2, tandis que celui de Bordeaux doit se contenter d'un "statut" de numéro 3 durant ce rassemblement. Alors qu'Areola (450 minutes de jeu cette saison) ne dispute que les matchs de coupes nationales et de Ligue Europa en club, et que Costil (1170 minutes) est titulaire indiscutable chez les Girondins.

"C’est vrai qu’Alphonse n’est pas titulaire avec son club, mais les cinq matchs qu’il a eu à faire se sont très bien passés, surtout les trois derniers en termes de performances individuelles, a justifié l'entraineur. Et malgré tout, il a un vécu et une expérience avec nous plus importants que Benoit. Mais Benoit aurait très bien pu être numéro 2. C’est son deuxième stage consécutif avec nous, je l’avais appelé auparavant aussi, même s’il n’a pas eu de temps de jeu. Après, au niveau de l’état d’esprit, que ce soit Benoit ou Alphonse, il y n’y a aucun problème."