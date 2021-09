Guinée-Maroc: le match menacé par une tentative de coup d'Etat en Guinée

La réception du Maroc par la Guinée, prévue lundi à Conakry, est menacée par une tentative de coup d'Etat en Guinée.

C’est un peu plus qu’un match de foot qui se joue en ce moment à Conakry, en Guinée. Alors que la Guinée devait accueillir ce lundi le Maroc pour un match de qualifications au Mondial 2022, des militaires guinéens ont tenté un coup d’Etat pour prendre le pouvoir. Ils ont pris d’assaut le palais présidentiel et affirment détenir le chef de l’Etat Alpha Condé, réélu en 2020 pour un troisième mandat très contesté.

La rencontre, prévue lundi à 18 heures au Stade Général Lansana Conté de Nongo, est désormais secondaire. D’après nos informations, le staff et les joueurs marocains ont dans un premier temps été confinés dans un hôtel de Conakry, la capitale guinéenne, sans information sur ce qui se passait à l’extérieur.

Dix jours de L1 et L2 concernés

Désormais, les Marocains "sont en sécurité et se trouvent actuellement dans un hôtel un peu loin de la zone de tensions", a déclaré à l'AFP un responsable de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Mohamed Makrouf. "Les responsables marocains travaillent pour faire évacuer l'équipe aujourd'hui. Un avion est déjà à l'aéroport pour l'opération", a-t-il ajouté. La fédération marocaine est également en contact avec la Fifa pour savoir si le match sera reporté.

Problème, dans une vidéo adressée à l’AFP, les putschistes ont déjà annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Ce qui pourrait compliquer l’évacuation de l’équipe marocaine, mais aussi des Guinéens.

Plusieurs joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont concernés par ce match, et donc par ce potentiel blocage en Guinée. Achraf Hakimi (PSG), Sofiane Boufal (Angers), Nayef Aguerd (Rennes) et Sofiane Alakouch (Metz) sont dans le groupe marocain, alors qu’on retrouve Florentin Pogba (Sochaux), Mohamed Bayo (Clermont), Saïdou Sow (Saint-Etienne), Abdoulaye Sylla (Nantes), Issiaga Sylla (Toulouse) et Ibrahima Conté (Niort) côté guinéen.