Italie: la grosse confiance de Mancini avant les barrages pour la Coupe du monde

Forcément déçu de voir la Nazionale reversée en barrages, après son nul en Irlande du Nord ce lundi soir (0-0), le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini s'est en même temps montré très confiant quant à la suite, et une éventuelle qualification pour le Mondial 2022.

Grande absente du Mondial 2018 en Russie, l'Italie - championne d'Europe en titre - va-t-elle également manquer la Coupe du monde 2022 au Qatar? Inimaginable il y a quelques mois, ce scénario est ce lundi soir dans la tête de tous les amoureux de la Nazionale.

Alors qu'ils devaient s'imposer largement en Irlande du Nord, Gianluigi Donnarumma et ses camarades n'ont rapporté qu'un triste match nul de Belfast (0-0). Un résultat qui, conjugué à la victoire de la Suisse contre la Bulgarie (4-0), laisse les Italiens à la deuxième place du groupe C des éliminatoires, synonyme d'effrayants barrages en mars prochain.

"Nous irons au Mondial. Et peut-être même que nous le gagnerons"

Interrogé au coup de sifflet final, le sélectionneur Roberto Mancini n'a pas caché quelques regrets. "Nous aurions dû plier l'affaire avant ce dernier match, a-t-il confié aux médias italiens, selon des propos relayés par Sky. Mais même dans ce match, nous avions les choses en mains. Sauf que nous n'avons pas réussi à marquer. Nous avons eu l'occasion d'y parvenir en première période, et cela aurait pu débloquer le match..." Mais cela n'a pas été le cas.

Malgré la déception à chaud, le technicien n'a en tout cas pas voulu se montrer défaitiste, et accabler ses joueurs. "Il nous faut le maximum de tranquillité jusqu'en mars, a-t-il demandé. D'ici là nous allons retrouver des forces." Et de promettre avec une étonnante confiance: "Nous irons au Mondial. Et peut-être même que nous le gagnerons."